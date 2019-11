Reżyser "Faworyty" szykuje "Dziwny przypadek Rockefellera"

Getty Images © Stefania D'Alessandro



Fox Searchlight po raz kolejny wraca do pomysłu ekranizacji książki Marka Seala wydanej w Polsce pod tytułem. Tym razem jednak nie będzie to film kinowy, a miniserial. Za jego reżyserię odpowiadać będzie Jorgos Lantimos , z którym studio odniosło wielki sukces za sprawąbędzie biografią Christiana Karla Gerhartsreitera – Niemca, który w ramach wymiany studenckiej w 1979 przyjechał do Stanów. Gerhartsreiter okazał się bardzo przekonującym patologicznym kłamcą i już wkrótce zaczął przyjmować różne tożsamości. Największy sukces odniósł udając członka zamożnej rodziny Rockefellerów. W mediach stało się o nim głośno za sprawą porwania córki, którego dokonał w 2008 roku. Po schwytaniu jego fałszywa tożsamość została zdemaskowana. Za porwanie został skazany na 4 do 5 lat więzienia. W 2013 roku został skazany za morderstwo, którego dokonał w 1985, kiedy krył się pod imieniem Christophera Chichestera. Przebywa w kalifornijskim więzieniu, gdzie odsiaduje wyrok od 27 lat pozbawienia wolności do dożywocia.Fox Searchlight od lat planuje przeniesienie tej historii na ekran. Przez większość tego czasu projekt rozwijany był z myślą o kinie. Na przestrzeni lat jako reżyserowi związani z nim byli m.in.: Scott Cooper Pablo Trapero . Przez chwilę wydawało się też, że gwiazdą projektu zostanie Benedict Cumberbatch W międzyczasie film telewizyjny nakręciła stacja Lifetime. Obraz nosił tytuł. Główną rolę zagrał w nim Eric McCormack