Rebecca Ferguson matką Paula Atrydy w widowisku "Diuna"?

Getty Images © Pascal Le Segretain



) prowadzi właśnie rozmowy w sprawie udziału w wielkim widowisku SF. Aktorka może zagrać w nim kluczą rolę Lady Jessiki.Obraz wyreżyseruje Denis Villeneuve . Jest on również jednym z autorów scenariusza (pozostała dwójka to: Eric Roth Jon Spaihts ). Pisarz Kevin J. Anderson pełni funkcję konsultanta. Gwiazdą obrazu został zaś Timothée Chalamet Lady Jessika to konkubina księcia Leto Atrydy, członkini Bene Gesserit. Miała odegrać kluczową rolę w wielopokoleniowym projekcie eugenicznym tej organizacji, której celem było doprowadzenie do narodzin Kwisatz Haderach. W tym celu wymagano od niej, by urodziła Leto Atrydzie córkę, ona jednak wykazała się niesubordynacją i poczęła syna. Paul Atryda stał się postacią, która raz na zawsze odmieniła losy wszechświata.Zdjęcia do filmu rozpoczną się w pierwszej połowie przyszłego roku.