Remake "Candymana" od twórcy "Uciekaj"?

Jak donosi Bloody Disgusting, laureat Oscara Jordan Peele ) negocjuje stanowisko producenta remake'u klasycznego horroruScenariusz oryginału z 1992 roku powstał w oparciu o opowiadanie "The Forbidden" pióra Clive'a Barkera. Studentka z Chicago Helen Lyle ( Virginia Madsen ) pisze pracę magisterską o współczesnym folklorze. Pewnego dnia poznaje historię o Candymanie ( Tony Todd ), duchu z hakiem zamiast ręki, który nawiedza jeden z bloków mieszkalnych w niebezpiecznej dzielnicy. Aby go przywołać, należy pięć razy wypowiedzieć jego imię. Wkrótce upiór budzi się do życia i popełnia serię przerażających zbrodni.zarobił prawie 26 milionów dolarów przy budżecie rzędu 6 milionów. Doczekał się także dwóch kontynuacji.Nietrudno zrozumieć, dlaczego Peele interesuje sięHorror tak jak jego głośny debiutporusza wątek rasizmu oraz związków międzyrasowych. Reżyser pracuje aktualnie dreszczowcem Elisabeth Moss w rolach głównych. Ma również w planach nową wersję