Robert Downey Jr. wspomina pracę z Christopherem Nolanem: nie lubi przerw na toaletę

"Oppenheimer" – o czym opowiada nowy film Nolana?



Zwiastun filmu "Oppenheimer"

- wspomina z rozbawieniem Downey Jr. Downey Jr. nie jest pierwszym aktorem, który ujawnił, że Nolan nie lubi przestojów w pracy z powodu wizyt w toalecie. W rozmowie z Collider odtwórca tytułowej roli w "Oppenheimerze Cillian Murphy stwierdził:Przypomnijmy, że wątek toaletowy powrócił również podczas tegorocznego festiwalu Sundance. Wręczając Nolanowi nagrodę Trailblazer, Downey Jr. rzucił:Tytułowy bohater filmu to fizyk Robert Oppenheimer, który odegrał kluczową rolę w Projekcie Manhattan. Celem finansowanego przez amerykański rząd tajnego programu było stworzenie pierwszej w pełni funkcjonalnej i kontrolowanej broni jądrowej. Z tego powodu zmarły w 1967 roku Oppenheimer bywa nazywany ojcem bomby atomowej. Podstawą scenariusza, który napisał sam, jest książkapióraTytułową rolę w filmie zagrał. Na ekranie partnerują mu m.in.okazał się jednym z większych sukcesów kasowych i artystycznych w karierze Christophera Nolana. W samych kinach film zarobił blisko miliard dolarów. Do tej pory zdobył również m.in. 5 Złotych Globów, 8 statuetek Critic's Choice oraz 13 nominacji do BAFTA.