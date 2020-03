Rosario Dawson w obsadzie "Mandaloriana"

Getty Images © Frazer Harrison

W ostatnich dniach przyzwyczailiśmy się do informacji o odwołanych premierach i wstrzymanych zdjęciach. Jednak nie wszystkie prace zostały zawieszone. Zza oceanu właśnie dotarła do nas informacja, że do obsady drugiego sezonudołączy Rosario Dawson Gwiazdawcieli się w Ashokę Tano, postać, którą do tej pory widzowie mieli okazję oglądać tylko w serialu animowanym. Ashoka była padawanem Anakina Skywalkera. Po tym, jak jej mistrz zwrócił się ku ciemnej stronie Mocy, bohaterka wybrała autonomiczną ścieżkę, stając się jedną z ikonicznych (i najbardziej lubianych) postaci sagi.Przypomnijmy, że akcjatoczy się kilka lat po wydarzeniach ukazanych ww miejscu znanym jako Najdalsze Obrzeże. Mieszkańców niespecjalnie obchodzi, że Imperium upadło, a na jego gruzach powstała Nowa Republika. Organizacja Najwyższy Porządek jeszcze się nie narodziła. Fabuła skupia się na perypetiach samotnego rewolwerowca, jednego z Mandalorian, słynnych najemników i łowców nagród, rozpoznawalnych przez charakterystyczną zbroję.