Russell Crowe o "Gladiatorze 2": "Jestem trochę zazdrosny"

, który za rolę Maximusa wzostał nagrodzony Oscarem, skomentował powstający właśnie sequel. Wiadomo, że jego bohater nie pojawi się w filmie. Jego akcja toczy się po wydarzeniach przedstawionych w oryginale, w planach nie ma też retrospekcji, w których Maximus mógłby wrócić.wyznał, że "jest trochę zazdrosny". Russell Crowe opowiedział o swoich odczuciach względemw rozmowie z portalem Collider.– powiedział.Aktor przyznał także, żezajmuje szczególne miejsce w jego sercu.Za kamerąponownie stanie, który będzie również producentem filmu do spółki z Michaelem Prussem Lucy Fisher . Autorem najnowszej wersji scenariusza jest, który napisał dla Scotta także tegorocznegoorazGłówną rolę wzagranominowany w tym roku do Oscara za występ w. Przypadła mu rola Luciusa, czyli wnuka Marka Aureliusza ( Richard Harris ), syna Lucilli ( Connie Nielsen ) oraz siostrzeńca złego Commodusa ( Joaquin Phoenix) . W finale pierwszego filmu grany przez Russella Crowe'a generał Maximus ocalił bohatera przed śmiercią, jednocześnie mszcząc się na zabójcach swojej rodziny.Rzymski generał Maximus, skazany na śmierć przez pretendenta do tronu imperium, cudem uchodzi z życiem z zastawionej na niego pułapki. Pojmany przez handlarza niewolników, poddany morderczemu treningowi, zostaje gladiatorem. Dzięki swym niezwykłym umiejętnościom powraca do Rzymu, na arenę Koloseum, gdzie szybko zyskuje szansę na zemstę.