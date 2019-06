Sam Rockwell zamiast DiCaprio w nowym filmie Eastwooda

Getty Images © Frazer Harrison



) zagra jedną z głównych ról w filmie. Przejął on rolę, którą pierwotnie miał zagrać Leonardo DiCaprio Film opowie historię ochroniarza pracującego przy Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie. To właśnie Richard Jewell odkrył plecak, w którym znajdował się ładunek wybuchowy. Pomagał w usunięciu z jego okolic ludzi i został uznany za bohatera. Jednak trzy dni później został ogłoszony głównym podejrzanym. Postawiono mu zarzuty i dopiero w sądzie oczyszczono z winy. Jednak jego reputacja zdążyła mocno ucierpieć. Rockwell wcieli się w prawnika, którego Jewell znał z widzenia i który zajmował się głównie nieruchomościami. Mimo że sprawa wydawała się go przerastać, prawnik postanowił pomóc ochroniarzowi w okresie, kiedy nikt inny nie chciał się za nim wstawić.Za kamerą stanie Clint Eastwood , który pierwotnie planował nakręcić film w 2015 roku. Wtedy obok DiCaprio w obsadzie był Jonah Hill jako Jewell. Kto teraz zagra ochroniarza, tego na razie nie wiadomo.