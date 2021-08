Scarlett Johansson kontra Disney. Runda 2

Wszystko wskazuje na to, że konflikt Scarlett Johansson i wytwórni Walta Disneya zaognia się. Studio właśnie wydało kolejny komunikat, w którym informuje, że złożyło wniosek o arbitraż za zamkniętymi drzwiami.Wytwórnia twierdzi, że w kontrakcie Marvela z aktorką zapisane jest, że wszelkie spory dotyczące finansowych kwestii będą rozwiązywane poufnie w arbitrażu. Nie rozumie więc, dlaczego Johansson upubliczniła sprawę i dlaczego pozywa Disney o naruszenie kontraktu, a nie Marvel.Prawnicy aktorki w swojej reakcji również nie przebierali w środkach. Postawę Disneya nazwali mizoginistyczną. Zadali również retoryczne pytanie o to, co też próbuje studio ukryć, domagając się, by ciąg dalszy prawnego sporu odbywał się z dala od opinii publicznej.Przypomnijmy, że Scarlett Johansson pozwała Disney w związku z decyzją o wprowadzeniu " Czarnej Wdowy " jednocześnie do kin i na platformę Disney+, choć Marvel obiecywał jej kinową wyłączność. Aktorka twierdzi, że osoby odpowiedzialne za decyzję o hybrydowej dystrybucji motywowane były chęcią osobistych zysków: lepsze wyniki platformy Disney+ oznaczać będą dla nich większe bonusy na koniec roku.Disney odbija piłeczkę i twierdzi, że wiosną 2021 roku prowadzono z Johansson rozmowy na temat hybrydowej dystrybucji. Ponoć obiecano wtedy aktorce sowitą rekompensatę bazującą na wpływach z dystrybucji na Disney+, choć - jak wyraźnie podkreśla to Disney - Marvel nie miał kontraktowych obowiązków tego robić.Po stronie Scarlett Johansson stanął ostatnio Denis Villeneuve , który rozpoczął już promocję swojego widowiska " Diuna ". Reżyser już wcześniej publicznie dawał wyraz swojemu niezadowoleniu w związku z tym, że jego widowisko będzie dostępne nie tylko w kinach, ale również na platformie HBO Max. Widząc, jak na pozew Johansson zareagował Disney, Villeneuve zapowiedział, że od teraz będzie domagał się wyraźnego zapisania w kontrakcie klauzuli o pierwszeństwie kinowej dystrybucji na innymi formami.- mówi Villeneuve . -