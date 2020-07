Scenarzysta "Wilka z Wall Street" rozszerzy uniwersum "The Batman"

–

Warner Media planuje rozszerzyć uniwersum Batmana. Stojący za kamerą " The Batman " z Robertem Pattinsonem w tytułowej roli Matt Reeves przygotowuje dla HBO Max serial, który będzie przedłużeniem filmu. Akcja produkcji będzie się toczyć w tym samym świecie, w którym rozgrywać się będą wydarzenia przedstawione w najnowszej odsłonie przygód Mrocznego Rycerza. Za scenariusz odpowiada Terence Winter Serial skupi się na analizie korupcji toczącej Gotham City. Przedstawione wydarzenia mają się rozgrywać na komisariacie Gotham City. Serial rozszerzy świat przedstawiony w filmie, pozwoli też na bliższe poznanie mieszkańców miasta. Jest to pierwszy projekt Matta Reevesa w ramach ogłoszonej niedawno umowy z Warner Bros. Television Group.mówi reżyser. Jest też bardzo zadowolony z możliwości współpracy z Terence'em Winterem . Scenarzysta takich seriali jak " Rodzina Soprano ", " Vinyl " czy " Zakazane imperium " w 2014 roku był nominowany do Oscara za " Wilka z Wall Street ".Jak na razie nie wiadomo, czy wśród bohaterów serialu znajdzie się Batman. Sytuacja, kiedy to samo uniwersum ma zarówno kinową, jak i serialową wersję, nie zdarza się często. Jednym z takich przypadków są The Avengers Marvela, który równocześnie z kinowymi widowiskami rozwija serial " Agenci T.A.R.C.Z.Y ", lub "Noc oczyszczenia", która poza serią kinowych sequeli doczekała się też serialowej wersji.