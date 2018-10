Schoenaerts i Wright w imponującej obsadzie filmu Soderbergha

Getty Images © Vittorio Zunino Celotto

Powiększa się obsada nowego filmu Stevena Soderbergha . Do ekipy – w której imponujących szeregach są już Antonio Banderas Meryl Streep – dołączyli właśnie Matthias Schoenaerts Film opowie o aferze znanej jako "Panama Papers" i będzie oparty na niewydanej jeszcze książce autorstwa nagrodzonego Pulitzerem dziennikarza, Jake'a Bernsteina. Bernstein był członkiem zespołu dziennikarzy tworzących Międzynarodowe Konsorcjium Dziennikarzy Śledczych. To kolektyw, który ujawnił treść dokumentów będących przedmiotem przecieku z panamskiej firmy prawniczej Mossack Fonseca. Stanowiły one dowód finansowych machinacji i innych nielegalnych działań rozmaitych rządów oraz osób prywatnych. Panama Papers uznaje się za największy w historii przeciek korporacyjno-rządowych danych.Podobno powyższy aktorski dream team to nie koniec. Wieść niesie, że w epizodycznych rolach ma pojawić się mnóstwo gwiazd, które współpracowały z Soderberghiem wcześniej.Scenariusz napisał Scott Z. Burns . Zdjęcia ruszyły w poniedziałek. Film na razie nie ma oficjalnej daty premiery. Dystrybucją zajmuje się Netflix.