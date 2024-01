Netflix. Pomysłodawca wydawania absurdalnej kasy na filmy odchodzi

Scott Stuber – ojciec ery blockbusterów platformy Netflix

Zwiastun filmu "Gray Man"

Scott Stuber odpowiadał za produkcję filmową platformy Netflix od 2017 roku. Za jego czasów całkowicie zmienione zostało podejście do realizacji filmów.. Dzięki niemu z platformą związali się: Zack Snyder , bracia Russo Nową erę w historii platformy Netflix wyznaczył film Willem Smithem . Obraz kosztował 90 milionów dolarów, co w 2017 roku uważano za skandalicznie wysoką cenę za film, który nie trafił do kin.Jak się jednak okazało, dla Stubera to były grosze. W kolejnych latach za jego sprawą Netflix wydał prawie 300 milionów dolarów na widowisko Gal Gadot , ponad 200 milionów na Aną de Armas, 200 milionów na Martina Scorsesego oraz 469 milionów dolarów na dwa filmy z seriiStuber sprawił również, że filmy Netfliksa zaczęły liczyć się w wyścigach po najważniejsze nagrody.Netflix na razie nie ogłosił następcy Stubera. Jego miejsce czasowo zajmie obecna CCO platformy Bela Bajaria.