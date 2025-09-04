"Dom dobry": zwiastun nowego filmu Wojciecha Smarzowskiego. Schuchardt i Turkot w opowieści o przemocy domowej

Dzięki uprzejmości firmy dystrybucyjnej Warner Bros Polska jako pierwsi w Polsce prezentujemy Wam zwiastun filmu "Dom dobry". To nowe dzieło legendy polskiego kina Wojtka Smarzowskiego ("Wesele", "Dom zły", "Kler"). Trafi ono do kin w całej Polsce 7 listopada.
"Dom dobry": zwiastun
"Dom dobry": fabuła i twórcy
Jak czytamy w oficjalnym opisie: kiedy Gośka (Agata Turkot
) poznaje w internecie Grześka (Tomasz Schuchardt
), jest przekonana, że to w końcu Ten Jedyny. Grzesiek wariuje na jej punkcie, obsypuje kwiatami, oświadcza się w Wenecji. To musi być miłość, prawda? Ale na tym perfekcyjnym obrazku szybko zaczynają pojawiać się rysy. Wkrótce ich wspólny dom staje się dla Gośki najniebezpieczniejszym z miejsc. Smarzowski
zagląda do "dobrych domów", gdzie dzieją się rzeczy, o których większość woli milczeć. "Dom dobry
" to film o granicach miłości, którego nie da się zapomnieć.
W obsadzie prócz Agaty Turkot
i Tomasza Schuchardta
znaleźli się m.in. Agata Kulesza
, Maria Sobocińska
, Andrzej Konopka
, Julia Kijowska
, Michał Czernecki
, Anna Szymańczyk
oraz Arkadiusz Jakubik
. Autorem zdjęć jest Paweł Tybora
. Za muzykę odpowiada etatowy kompozytor filmów Smarzowskiego, Mikołaj Trzaska
. Za produkcję filmu odpowiada Wojciech Gostomczyk
i jego firma Lucky Bob.
"Dom dobry
" będzie miał premierę na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie powalczy o Złote Lwy. Impreza odbędzie się w dniach 22-27 września.