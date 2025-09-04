Newsy Filmy Multimedia "Dom dobry": zwiastun nowego filmu Wojciecha Smarzowskiego. Schuchardt i Turkot w opowieści o przemocy domowej
Filmy / Multimedia

"Dom dobry": zwiastun nowego filmu Wojciecha Smarzowskiego. Schuchardt i Turkot w opowieści o przemocy domowej

Filmweb autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Dom+dobry%22%3A+zwiastun.+Wojciech+Smarzowski+opowiada+o+przemocy+domowej-162762
&quot;Dom dobry&quot;: zwiastun nowego filmu Wojciecha Smarzowskiego. Schuchardt i Turkot w opowieści o przemocy domowej
Dzięki uprzejmości firmy dystrybucyjnej Warner Bros Polska jako pierwsi w Polsce prezentujemy Wam zwiastun filmu "Dom dobry". To nowe dzieło legendy polskiego kina Wojtka Smarzowskiego ("Wesele", "Dom zły", "Kler"). Trafi ono do kin w całej Polsce 7 listopada.       

"Dom dobry": zwiastun




"Dom dobry": fabuła i twórcy



Jak czytamy w oficjalnym opisie: kiedy Gośka (Agata Turkot) poznaje w internecie Grześka (Tomasz Schuchardt), jest przekonana, że to w końcu Ten Jedyny. Grzesiek wariuje na jej punkcie, obsypuje kwiatami, oświadcza się w Wenecji. To musi być miłość, prawda? Ale na tym perfekcyjnym obrazku szybko zaczynają pojawiać się rysy. Wkrótce ich wspólny dom staje się dla Gośki najniebezpieczniejszym z miejsc. Smarzowski zagląda do "dobrych domów", gdzie dzieją się rzeczy, o których większość woli milczeć.  "Dom dobry" to film o granicach miłości, którego nie da się zapomnieć.   


W obsadzie prócz Agaty Turkot i Tomasza Schuchardta znaleźli się m.in. Agata Kulesza, Maria Sobocińska, Andrzej Konopka, Julia Kijowska, Michał Czernecki, Anna Szymańczyk oraz Arkadiusz Jakubik. Autorem zdjęć jest Paweł Tybora. Za muzykę odpowiada etatowy kompozytor filmów Smarzowskiego, Mikołaj Trzaska. Za produkcję filmu odpowiada Wojciech Gostomczyk i jego firma Lucky Bob.   

"Dom dobry" będzie miał premierę na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie powalczy o Złote Lwy. Impreza odbędzie się w dniach 22-27 września.  

Powiązane artykuły Dom dobry

Zobacz wszystkie artykuły

Dom dobry  (2025)

 Dom dobry

Najnowsze Newsy

Filmy

"Father of Us": Christian Slater w nowym filmie hollywoodzkiego weterana

Filmy

Twórcy "Martwego zła" i "Zniknięć" będą uprawiać "Czarną magię"

Gry

Patrick Gibson jako James Bond!

WENECJA 2025: Wsłuchujemy się w "Głos Hind Rajab"

5 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

GDYNIA 2025: Tak wyglądają tegoroczne POKAZY SPECJALNE

Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2026: Jakie szanse ma dokument o ormiańskim kinie?

2 komentarze
VOD Seriale

Ron Perlman trafi na "Przylądek strachu"

1 komentarz