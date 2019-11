Snyder dołącza do tych, którzy chcą wypuszczenia "Snyder's Cut"

This ancient Amazonian cant be wrong. #releasethesnydercut https://t.co/XBdaE1ynkL — Zack Snyder (@ZackSnyder) 17 listopada 2019







Dla milionów fanatyków mitycznej wersji Zacka Snydera wczorajszy dzień okazał się bardzo ważny. A wszystko przez posty pojawiające się na Twitterze z okazji drugiej rocznicy premier widowiska. Z tej okazji Gal Gadot opublikowała ten oto tweet:Dołączył do niej Ben Affleck Choć głosy te są ważne, to jednak już wcześniej inne gwiazdywyrażały swoje poparcie dla ruchu domagającego się pokazaniu światu wersji Snydera . Tym razem jednak jest inaczej, ponieważ oba tweety retweetował sam Zack Snyder Przypomnijmy. Zack Snyder musiał opuścić produkcjęz powodu śmierci córki. Funkcję reżyser przejął Joss Whedon , który jednak nie kontynuował wizji poprzednika, lecz dokonał dość radykalnych zmian w fabule. Obraz okazał się sporym rozczarowaniem zarabiając na świecie niecałe 660 milionów dolarów. Co gorsza, nie zyskał też akceptacji fanów.Od samego początku więc zastanawiano się, jak wyglądałby film, gdyby dokończył go Snyder . Kiedy pojawiły się pierwsze głosy domagające się ujawnienia tzw. "Snyder's Cut", Warner Bros. kategorycznie zaprzeczało, jakoby taka wersja istniała. Z czasem jednak złagodzono ten komunikat twierdząc jedynie, że jest ona nieemisyjna, ponieważ składa się z surowego, nieopracowanego materiału. Od czasu do czasu pojawiają się jednak w sieci głosy tych, którzy twierdzą, że wersja Snydera istnieje i tacy, którzy ją widzieli. Sam reżyser nie ustaje w publikowaniu zdjęć z filmu, który kręcił, pokazując, jak bardzo różni się on od tego, co pokazał światu Whedon Warner Bros. jednak wciąż publicznie nie zadeklarowało, że doprowadzi do prezentacji wersji Snydera