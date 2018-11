Stara obsada powróci w nowym "Shreku"?

Wszystko wskazuje na to, że dwa lata po przejęciu DreamWorks przez Comcast NBCUniversal nowi właściciele są już gotowi na reboot. O planach portalowi Variety opowiedział sam Chris Meledandri , szef Illumination Entertainment, któremu powierzono zadanie przygotowania nowego filmu.Zapowiedział on, że kolejna częśćz całą pewnością powstanie. Choć dodał, że jeszcze nie znaleziono rozwiązania, które gwarantowałoby sukces. Meledandri chce, żeby to był reboot, ale niekoniecznie remake. Chodzi mu więc o to, by nadać filmowi świeżości, żeby obraz nie sprawiał wrażenia po prostu kolejnej części wymęczonego cyklu. Chciałby jednak, żeby w role Shreka, Osła i Kota w Butach ponownie wcielili się Mike Myers Antonio Banderas . Szef Illumination podkreślił, że ich gra jest tak znakomita, że wiele osób utożsamia ich głosy z postaciami. I nawet on sam, kiedy myśli o Shreku, Ośle i Kocie, to myśli właśnie o tej trójce aktorów.Niestety Meledandri nie chciał powiedzieć, kiedy najwcześniej możecie spodziewać nowego