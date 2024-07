Stephen Oyoung dołącza do obsady "Mission: Impossible 8"

Getty Images © Lexie Moreland

Fabuła najnowszej części przygód Ethana Hunta jest oczywiście pilnie strzeżoną tajemnicą. Wiemy jednak, że obok Stephena Oyounga debiut w serii zaliczą także: Holt McCallany Janet McTeer czy znany z " Parks and Recreation Nick Offerman . Za reżyserię ponownie odpowiada Christopher McQuarrie , dla którego będzie to piąta wychodząca spod jego ręki część serii.Przypomnijmy, że najnowsze widowisko, mimo powszechnego uwielbienia dla serii, będzie miało spore problemy z wyjściem "na zero" w księgach studia Paramount. " Mission: Impossible 8 " jest jednym z wielu projektów, które ucierpiały w wyniku ubiegłorocznych strajków aktorów i scenarzystów. Zanim zdjęcia trzeba było przerwać, udało się nakręcić zaledwie 40% materiału. I to tego łatwiejszego do realizacji. Tak przynajmniej wtedy mówił reżyser Christopher McQuarrie Doniesienia medialne sugerują, że stracono kontrolę nad budżetem, który rozrósł się do 400 milionów dolarów i na tym się zapewne nie skończy. Nawet przy założeniu wielkiej popularności filmu (o tę akurat nietrudno), ciężko będzie liczyć na pewny zarobek w kinowym obiegu. O wszystkim przekonamy się już w przyszłym roku - dokładnie 23 maja 2025, kiedy to planowana jest oficjalna premiera widowiska.