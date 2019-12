TOP 10 najpopularniejszych produkcji na Netflix

10 najpopularniejszych produkcji













10 najpopularniejszych filmów









10 najpopularniejszych seriali



















10 najpopularniejszych produkcji dokumentalnych









Netflix zaprezentował właśnie listy filmów i seriali, które cieszyły się największą popularnością w Polsce w 2019 roku. W zestawieniu znalazły się produkcje oryginalne z różnych zakątków świata, reprezentujące szeroki wachlarz gatunków dostępnych w serwisie.Pierwsza trójka najpopularniejszych produkcji na Netflix wśród polskich widzów to tytuły reprezentujące zupełnie różne historie i gatunki. Są to: serial, przedstawiający losy Geralta z Rivii, potężnej czarodziejki Yennefer oraz młodej księżniczki Ciri, którzy muszą odnaleźć się pośród czyhających na nich na Kontynencie niebezpieczeństw, film, będący historią inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami podczas wyboru dwóch ostatnich papieży, a także filmprzedstawiający świat przestępczości zorganizowanej w powojennej Ameryce, wyreżyserowany przez Martina Scorsese Robertem De Niro w roli głównej.Wśród seriali widzowie w Polsce w 2019 roku chętnie oglądali historie fantasy i science fiction, jakczy, ale również obyczajowyoraz sensacyjny, hiszpańskito najpopularniejszy w Polsce serial dokumentalny, który pokazuje piękno otaczającego nas świata. Pośród historii opartych na faktach szczególnym zainteresowaniem cieszył się także interaktywny program z Bearem Gryllsem , w którym to widz może decydować o biegu wydarzeń.Netflix nie zwalnia tempa i już zapowiada emocjonujące tytuły na kolejny rok. Już w styczniu 2020 roku w serwisie pojawi się serialczy trzeci finałowy sezon serialuoraz ostatnia część przygód