Taika Waititi i Jude Law szykują satyrę na Hollywood

) i Jude Law ) łączą siły. Jak podaje The Hollywood Reporter panowie prowadzą rozmowy w sprawie realizacji serialu dla stacji Showtime. Waititi byłby producentem projektu i reżyserem przynajmniej części odcinków. Law zagrałby główną rolę jak również będzie producentem wykonawczym.Szczegóły serialu nie są na razie znane. Wiadomo, że nosi on tytułi pomyślany jest jako satyra na współczesne Hollywood. Waititi przygotowuje scenariusz we współpracy z Peterem Warrenem Na serial przyjdzie nam jednak zapewne długo poczekać, ponieważ związane z nim osoby mają pełne ręce roboty. Waititi szykuje się do realizacji widowiska dla Marvela. Miał też kręcić(ale pod koniec ubiegłego roku Warner usunął film z kalendarza premier na najbliższe dwa lata). Law z kolei zagra w trzeciej części. Ma też w tym roku wejść na plan serialu HBO