Tarantino szykuje westernowy serial?

Czy Quentin Tarantino szykuje serial westernowy? Portal The Hollywood Reporter twierdzi, że tak. Co więcej, wskazówki na temat tego projektu można odnaleźć w przygotowywanym przez niego filmie kinowymJak wiadomo, akcja nowego filmu rozgrywać się będzie pod koniec lat 60. ubiegłego wieku. Część bohaterów związana jest z westernowy serialem. Jeden z nich - grany przez Luke'a Perry'ego - podobno nazywa się Scott Lancer.Tak samo nazywał się jeden z bohaterów serialu stacji CBS z 1968 roku pod tytułem. The Hollywood Reporter podaje, że Quentin Tarantino rozmawiał z wdową po Samuelu A. Peeplesie, twórcy tego westernu, na temat nabycia praw i przerobieniu go na serial limitowany. Dla The Hollywood Reporter jest to wyraźna wskazówka, że projekt może wciąż być w planach Tarantino był historią ranczera Murdocha Lancera i jego dwóch synów z dwóch różnych matek walczących w obroni swojego gospodarstwa.