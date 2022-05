Tom Cruise i pierwszy zwiastun "Mission: Impossible 7". Kiedy premiera filmu?

"Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One" - pechowa produkcja

"Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One" - kiedy premiera?

Choć część z Was być może na portalach społecznościowych miała już okazję go zobaczyć, to Paramount Pictures dopiero teraz oficjalnie pokazał w sieci pierwszy zwiastun swojego największego widowiska szykowanego na przyszły rok " Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One ".Zwiastun " Mission: Impossible 7 " znajdziecie poniżej:Zwiastun widowiska zapowiada koniec długiego procesu jego realizacji. Produkcja siódmej części " Mission: Impossible " niemal od początku boryka się z kolejnymi problemami. Wybuch pandemii skutecznie opóźnił prace na planie. Tom Cruise pomógł opracować protokoły, które usprawniły produkcję. Aktor, będący nie tylko gwiazdą, ale również producentem cyklu, obsesyjnie dbał o to, aby w trakcie zdjęć zachowane były wszelkie środki bezpieczeństwa zarządzone przez władze w związku z pandemią koronawirusa. W grudniu 2020 roku brytyjskie tabloidy rozpisywały się o nagraniach, na których rozgniewany Tom Cruise strofował pracowników niezachowujących wymaganego dystansu społecznego.Pandemia koronawirusa nie była jednak jedynym wyzwaniem, z jakim musiała zmierzyć się produkcja. Wśród polskich fanów szczególnie gorące emocje wzbudziły pogłoski o planach wysadzenia mostu w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Przypomnijmy: Tom Cruise nie wysadził w powietrze mostu pilchowickiego. Wkrótce po tej aferze, podczas kręcenia jednej ze scen kaskaderskich, na planie doszło do pożaru, w wyniku którego spłonęła kosztowna scenografia.Po wielokrotnym przekładaniu daty premiery wszystko wskazuje na to, że w kinach widowisko zawita w lipcu 2023 roku. Część ósma cyklu ma trafić do kin w czerwcu 2024 roku. Oba widowiska mają stanowić zwieńczenie serii.Szczegóły fabuły wciąż pozostają niespodzianką dla fanów. W widowisku wystąpili: Tom Cruise