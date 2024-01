Tom Cruise wraca do Warner Bros.! Czy powstanie "Na skraju jutra 2"?

Tom Cruise znów pracuje z Warner Bros. Co dalej z filmami dla Paramount Pictures i Universal Pictures?

Getty Images © Don Arnold



"Na skraju jutra 2" bliższe realizacji?

Zwiastun filmu "Na skraju jutra"

We wtorek ogłoszono, że Warner Bros. nawiązuje współpracę z Tomem Cruise'em . Jego firma producencka przeniesie się na tereny należące do WB. W ramach nowego kontraktuJednak na chwilę obecną nie podano żadnych szczegółów. Tom Cruise jednak nie związał się z Warner Bros. umową na wyłączność. A to oznacza, żeFani cyklumogą więc odetchnąć z ulgą. Ósma część nie została skasowana. Wciąż też w planach jest kosmiczny film Douga Limana Związał się z wytwórnią na początku swojej aktorskiej kariery występując w dwóch jej filmach z 1983 rokuPowrócił do wytwórni dekadę później występując w trzech filmach:. W 2003 roku zagrał zaś wOstatnim wspólnym filmem Cruise'a i Warner Bros. pozostanie widowisko sf z 2014 roku. Obraz cieszy się do dziś sporą popularnością, dlatego co jakiś czas pojawiają się doniesienia na temat możliwej kontynuacji. Po raz ostatni prace nad sequelem ogłoszono przed wybuchem pandemii COVID-19. Wtedy do przygotowania scenariusza został zatrudniony Matthew Robinson (" Było sobie kłamstwo "). Pod koniec 2019 roku Doug Liman twierdził, że tekst jest gotowy.Oryginał powstał na podstawie powieści Hiroshiego Sakurazaki . Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Rasa obcych, zwanych Mimikami, przypuściła na Ziemię bezlitosny atak i rozprzestrzeniła się niczym pszczeli rój, obracając w ruinę całe miasta i zostawiając za sobą miliony ludzkich ofiar. Podpułkownik Bill Cage ( Tom Cruise ) zostaje rzucony w sam środek misji samobójczej. Cage ginie podczas akcji, zabijając jednego z obcych. Budzi się jednak rankiem w dniu swojej śmierci i jest zmuszony walczyć i umierać... bez końca. Kontakt z kosmitą spowodował, że Cage znalazł się w pętli czasu i został skazany na przeżywanie wciąż tej samej brutalnej walki.