Toma Hollanda zobaczymy w "Uncharted" w grudniu 2020 roku

Po latach pytań o to, czynaprawdę powstanie, Sony dało właśnie ostateczną odpowiedź - "tak". Studio ogłosiło wczoraj, że widowisko trafi do kin w grudniu 2020 roku. W Stanach Zjednoczonych będzie walczyć o widza z Stevena Spielberga i kontynuacjąKinowybędzie opowiadał o młodym Nathanie Drake'u, który złodziejskiego fachu uczy się pod okiem mentora, Sully'ego. Widowisko wyreżyseruje Dan Trachtenberg . Autorami najnowszej wersji scenariusza są Jonathan Rosenberg i Mark Walker.Przy okazji Sony podało nowe daty premier kilku innych swoich tytułów. Oto one:- nowy film Paula Weitza Kevinem Hartem w roli ojca samotnie wychowującego córkę trafi do amerykańskich kin 3 kwietnia 2020 roku, czyli tego samego dnia co- data została przesunięta z kwietnia 2020 roku na 14 sierpnia 2020 roku, którą wcześniej zarezerwował Disney dla filmu- kolejna wariacja na temat Kopciuszka, tym razem z gwiazdą muzyki Camilą Cabello w roli głównej i Kay Cannon za kamerą, trafi do kin 5 lutego 2021 roku