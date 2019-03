Tomasz Kot, Patrick Schwarzenegger w jednym filmie

Getty Images © Pascal Le Segretain



) dołączył do obsady filmu, do którego zdjęcia właśnie rozpoczęły się w Polsce. Nowymi nabytkami w obsadzie są również: Patrick Schwarzenegger ), Rupert Everett ), Kylie Bunbury ) i Garance Marillier ).Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiadomo jedynie, że film będzie poruszać temat sensu życia, kiedy losy poszczególnych jednostek spotykają się w nieprzewidywalny sposób. Opowiadać będzie też o tym, jak technologia w połączeniu z podstawowymi ludzkimi zachowaniami prowadzi do ironicznych i katastrofalnych konsekwencji.Całość reżyseruje Agata Alexander