Polski Top 10 tygodnia na Netflix: francuski thriller przed "Oszustem z Tindera"

Top 10 filmów Netflixa w Polsce: 21-27.02.2022

10 FILM Upadek: Sprawa Boeinga Downfall: The Case Against Boeing 2022 29 min. 2022 6,8 10 1 068 ocen społeczności 122 chce zobaczyć gatunek Dokumentalny kraj USA reżyser Rory Kennedy Nominowana do Oscara reżyserka Rory Kennedy ujawnia zaniedbania i korporacyjną chciwość, które doprowadziły do dwóch katastrof samolotów Boeing MAX 737 w odstępie zaledwie pięciu miesięcy. Film, w którym wypowiadają się eksperci ds. lotnictwa, dziennikarze prasowi, byli pracownicy Boeinga, kongresmani Stanów Zjednoczonych i rodziny ofiar, pokazuje kulturę lekkomyślnego cięcia kosztów i tuszowania faktów w do niedawna stawianej na piedestale firmie. Wysuwający ostre oskarżenia o korupcyjny wpływ Wall Street " Upadek: Sprawa Boeinga " stawia ważne pytania dotyczące ryzyka związanego z amerykańskim etosem korporacyjnym i oszałamiających kosztów ludzkich.

8 FILM Przez moje okno A través de mi ventana 2022 56 min. 2022 5,4 10 4 428 ocen społeczności 368 chce zobaczyć gatunek Komedia rom. kraj Hiszpania reżyser Marçal Forés obsada Clara Galle

Julio Peña Raquel jest szaleńczo zakochana w Aresie, swoim przystojnym i tajemniczym sąsiedzie, z którym – ku jej rozczarowaniu – nigdy nie zamieniła ani jednego słowa. Obserwuje go z oddali, ale ma jasno określony cel – sprawić, aby chłopak ją pokochał. Raquel nie jest jednak niewinną, bezradną dziewczyną gotową oddać wszystko – również siebie – aby zrealizować swoje zamiary.

7 FILM Miłosne taktyki Aşk Taktikleri 2021 37 min. 2021 5,8 10 1 921 ocen społeczności 106 chce zobaczyć gatunek Komedia rom. kraj Turcja reżyser Emre Kabakuşak obsada Demet Özdemir

Sükrü Özyildiz Menadżer w agencji reklamowej i projektantka-blogerka nie wierzą w miłość. Zakładają się, że rozkochają w sobie kogoś, stosując przy tym nietypową taktykę.

3 FILM Oszust z Tindera The Tinder Swindler 2022 54 min. 2022 6,4 10 23 050 ocen społeczności 1 279 chce zobaczyć gatunek Dokumentalny kraj Wielka Brytania reżyser Felicity Morris Znaleźć miłość w Internecie nie jest łatwo, więc kiedy Cecilie umawia się z przystojnym i bajecznie bogatym playboyem, aż trudno jej uwierzyć, że właśnie spotkała mężczyznę swoich marzeń. Nie słucha ona jednak głosu rozsądku i znacznie za późno zdaje sobie sprawę, że ten robiący międzynarodowe interesy biznesmen jest tak naprawdę kimś zupełnie innym. Wtedy bajka zmienia się w napędzany żądzą zemsty thriller. Cecilie znajduje inne kobiety, które spotkał podobny los, i wspólnie z nimi postanawia rozprawić się z "Oszustem z Tindera".

2 FILM Nie zabijaj mnie Non mi uccidere 2021 30 min. 2021 3,4 10 906 ocen społeczności 70 chce zobaczyć gatunek Horror kraj Włochy reżyser Andrea De Sica obsada Alice Pagani

Rocco Fasano Mirta umiera wraz ze swoim chłopakiem z powodu przedawkowania narkotyków. Wraca do życia sama, w pełnym przemocy świecie, o którego istnieniu nie miała pojęcia. Film zadebiutował w Top 10 aż 51 krajów; łącznie przez ostatnie siedem dni na świecie oglądano go przez ponad 12 000 000 godzin.

1 FILM Bez wytchnienia Sans répit 2022 35 min. 2022 5,4 10 785 ocen społeczności 102 chce zobaczyć gatunek Kryminał

Thriller kraj Francja reżyser Régis Blondeau obsada Franck Gastambide

Simon Abkarian Skorumpowany policjant desperacko usiłuje zatuszować wypadek. Gdy jednak zaczyna otrzymywać groźby od tajemniczego świadka, traci kontrolę nad swoim życiem. Francuski thriller z miejsca podbił serca widzów – razem z filmem spędzili oni w ubiegłym tygodniu prawie 20 000 000 godzin.

Kadr z filmu "Upadek: Sprawa Boeinga"

Top 10 seriali Netflixa w Polsce: 21-27.02.2022

10 SERIAL Filuś i Kubuś The Cuphead Show! 2022 1 sezon 15 min. 2022 7,4 10 747 ocen społeczności 415 chce zobaczyć gatunek Animacja

Komedia

Przygodowy kraj Kanada

USA twórcy Chad Moldenhauer (Sezon 1) " Filuś i Kubuś " to serial animowany na podstawie nagradzanej gry komputerowej zrealizowanej w urzekającym stylu animacji retro. Jest to komedia charakterów o niebezpiecznych przygodach impulsywnego Filusia i jego ostrożnego, ale uległego brata Kubusia. Mimo dzielących ich różnic bracia zawsze mogą na siebie liczyć podczas licznych perypetii na rodzimych, surrealistycznych Wyspach Kałamarzowych. Chyba że chodzi o ostatnie ciastko na talerzu, wtedy każdy sobie rzepkę skrobie. " Filuś i Kubuś " to połączenie nostalgicznego klimatu starodawnych kreskówek, prześmiesznych gagów i zdrowej dawki grozy – szczególnie kiedy nasi bohaterowie stają oko w oko z cudacznym przeciwnikiem, czyli Diabłem we własnej osobie.

9 SERIAL Mroczne pożądanie Oscuro deseo 2020 2 sezony 33 min. 2020 7,1 10 8 271 ocen społeczności 2 400 chce zobaczyć gatunek Thriller kraj Meksyk twórca Leticia López Margalli obsada Maite Perroni

Erik Hayser (Sezon 2) Alma Solares, świetna prawniczka i nauczycielka uniwersytecka, wybiera się na weekend do przyjaciółki, która właśnie się rozwiodła. Tam poznaje 23-letniego Dario Guerrę i przeżywa z nim upojną noc. Po powrocie do męża i córki postanawia zapomnieć o tym "wyskoku", jednak jej życie zmienia się w piekło. Niewinna przygoda urasta najpierw do rangi gorącej pasji, a później niebezpiecznej obsesji. Przy okazji na jaw wychodzą dawne tajemnice, które łączą wszystkich śmiertelnie mocnymi więzami.

8 SERIAL Psi patrol PAW Patrol 2013 8 sezonów 22 min. 2013 6,3 10 894 oceny społeczności 67 chce zobaczyć gatunek Animacja

Komedia

Przygodowy kraj Kanada

USA twórca Keith Chapman (Sezon 5) Ryder i jego nieustraszona psia ekipa powracają z misją robienia dobrych uczynków. Tym razem ratują tajemniczą istotę i pomagają zagubionemu strusiowi wrócić do domu.

7 SERIAL Toy Boy 2019 2 sezony 8 min. 2019 6,7 10 10 512 ocen społeczności 2 301 chce zobaczyć gatunek Erotyczny

Thriller kraj Hiszpania twórcy César Benítez obsada Jesús Mosquera

Cristina Castaño (Sezon 2) Bohaterem tego hiszpańskiego serialu jest striptizer zwolniony warunkowo z więzienia po siedmiu latach odsiadki. Za kratki trafił po skazaniu za rzekome morderstwo męża swojej kochanki. Na wolności próbuje udowodnić, że to ona wrobiła go w zabójstwo.

5 SERIAL Psi patrol PAW Patrol 2013 8 sezonów 22 min. 2013 6,3 10 894 oceny społeczności 67 chce zobaczyć gatunek Animacja

Komedia

Przygodowy kraj Kanada

USA twórca Keith Chapman (Sezon 6) Kapitan Ryder i jego ekipa podejmują liczne ekscytujące wyzwania w swoim rodzinnym mieście zwanym Zatoką Przygód. Animacja dla najmłodszych jest rekordzistą – wśród najchętniej oglądanych seriali w Polsce szósta seria znalazła się już po raz 21.

4 PROGRAM Miłość jest ślepa Love Is Blind 2020 55 min. 2020 6,4 10 3 244 oceny społeczności 284 chce zobaczyć gatunek Randkowy

Reality-show kraj USA (Sezon 2) Single, którzy chcą, by ktoś pokochał ich za to, kim są, a nie za to, jak wyglądają, decydują się zrealizować w Chicago mało standardowe podejście do randkowania i zaryzykować spędzenie reszty życia z osobą, której… nie widzieli. Uczestnicy programu odcinają się od świata zewnętrznego i rozmawiają z licznymi potencjalnymi partnerami – a gdy którejś parze uda się nawiązać więź, dochodzi do oświadczyn, po których wreszcie można ujrzeć drugą połówkę. Zaręczona para wraca do świata na zewnątrz i zaczyna planować ślub. W czasie poprzedzającym zbliżającą się wielkimi krokami ceremonię narzeczeni sprawdzają też, czy na bazie wytworzonej więzi uda im się zbudować pełnoprawny związek.

3 SERIAL Ktoś z nas kłamie One of Us Is Lying 2021 1 sezon 48 min. 2021 6,5 10 1 616 ocen społeczności 433 chce zobaczyć gatunek Kryminał kraj USA obsada Annalisa Cochrane

Barrett Carnahan (Sezon 1) Piątka uczniów liceum zostaje po lekcjach w ramach zawieszenia. Szybko okazuje się, że nie będzie to zwykła kara – jeden z nastolatków pada martwy, a pozostała czwórka miała powody, żeby spowodować jego śmierć. Rozpoczyna się śledztwo, które połączy bohaterów z pozornie różnych światów.

1 SERIAL Kim jest Anna? Inventing Anna 2022 8 min. 2022 5,8 10 5 049 ocen społeczności 1 176 chce zobaczyć gatunek Dramat kraj USA twórca Shonda Rhimes obsada Anna Chlumsky

Julia Garner (Miniserial) " Kim jest Anna? " to historia ambitnej dziennikarki badającej sprawę Anny Delvey – podającej się za spadkobierczynię ogromnej niemieckiej fortuny królowej Instagrama, która bogatym nowojorczykom skradła nie tylko serca, lecz także portfele. Czy jednak Anna to rzeczywiście największa oszustka w historii Nowego Jorku, czy też po prostu współczesne ucieleśnienie wizji amerykańskiego snu? Reporterka nawiązuje z oczekującą na proces Anną słodko-gorzką relację i ściga się z czasem, by odpowiedzieć na pytanie, które stawia sobie cały Nowy Jork – kim tak naprawdę jest Anna Delvey?

Zwiastun serialu "Wikingowie: Walhalla"

Dominacja " Oszusta z Tindera " nie potrwała długo. W zestawieniu najpopularniejszych filmów nowym prowadzącym został francuski thriller " Bez wytchnienia ". Nowości nie zmieniły układu sił wśród ulubionych seriali Polaków, wciąż na szczycie znajduje się " Kim jest Anna? ". Hitowej miniserii urasta jednak konkurencja – za plecami czyha sequel słynnych " Wikingów ". Jakie jeszcze tytuły przekonały do siebie polskich widzów i trafiły do grona najpopularniejszych pozycji na platformie Netflix? Przekonajcie się poniżej.Zachęcamy do wzięcia udziału w naszej oscarowej ANKIECIE , w której możecie głosować na swoich faworytów. TUTAJ znajdziecie nominacje do 94. nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej . Wybierzcie najlepszych!