Twórcy z Hollywood nawołują do rozważnego użycia broni na ekranie

List otwarty #ShowYourSafety

Nie milkną głosy w debacie wokół ograniczenia dostępu do broni palnej w USA. Swój głos zabrali także twórcy z Hollywood, ponad 200 osób z branży podpisało otwarty list nawołujący do rozwagi przy użyciu broni na ekranie.Osobami, które podpisały się pod listem są m.in. Shonda Rhimes Amy Schumer czy Irwin Winkler Jak czytamy w liście:Podpisujący list zobowiązali się do pokazywania w tworzonych przez siebie produkcjach sposobów używania broni odpowiedzialnie, a także skutków jej lekkomyślnego posiadania. W czasie przygotowania kolejnych projektów z udziałem twórców ma odbyć się co najmniej jedno spotkanie poświęcone wyłącznie narracyjnemu wykorzystaniu broni, celem ewentualnego wycięcia jej z fragmentów, gdy wydaje się niepotrzebna. Zobowiązano się także do ograniczenia liczby scen z dziećmi, w których aktorzy używają broni.List jest pokłosiem kolejnych medialnie głośnych morderstw, które miały miejsce w połowie maja w miejscowościach Buffalo i Uvalde., zwracają uwagę autorzy listu.