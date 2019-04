Twórczyni "Obsesji Eve" tchnie życie w scenariusz "Bonda 25"?

Do premierypozostał już niecały rok, a tymczasem jego fabuła wciąż nie jest gotowa. Jeśli wierzyć nowym doniesieniom pojawiającym się w sieci, zatrudniona została właśnie Phoebe Waller-Bridge , twórczyni serialu. Jej zadaniem jest "tchnąć życie" w przygotowany wcześniej tekst.Autorami fabuły są Neal Purvis Robert Wade . To weterani cyklu, związani z postacią Jamesa Bonda od 20 lat i filmu. Ich praca nie spotkała się tym razem z zadowoleniem producentki Barbary Broccoli , dlatego w lutym do poprawy scenariusza zatrudniony został Scott Z. Burns ). Jeśli nowe rewelacje są prawdziwe, to efekt jego pracy też wymaga poprawek.Gwiazdą widowiska będzie Daniel Craig . Wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że głównego złoczyńcę zagra Rami Malek . Na stołku reżyserski zasiądzie zaś Cary Joji Fukunaga