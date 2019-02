W marcu na Netflix filmowe widowiska pełne gwiazd

***

1 marca

13 marca

15 marca

19 marca

29 marca

Marzec na Netflix przebiegnie pod hasłem widowiskowych hitów pełnych pierwszoligowych gwiazd. Na platformie zadebiutują wtedy m.in.twórcy Charliem Hunnamem oraz Woodym Harrelsonem w rolach głównych.Przejrzyjcie listę marcowych premier na Netflix i dajcie znać, na co czekacie najbardziej.Debiutancki film Chiwetela Ejiofora – gwiazdy– o chłopcu, który szuka sposobu, by uratować swoją wioskę w Malawi przed głodem.Radziecki atomowy okręt podwodny wypływa w swój pierwszy rejs. Jego dowódca ogłasza, że zamierza zdezerterować, co nie podoba się władzom ZSRR, które wysyłają za nim pościg.Ekranizacja powieści Dana Browna. Tajemnicze morderstwo w Luwrze staje się kluczem do rozwiązania jednej z największych zagadek strzeżonych przez tajemnicze stowarzyszenie.Twórcypowracają z nakręconą na podstawie bestsellerowej powieści Dana Browna pod tym samym tytułem. Widzowie ponownie zobaczą na ekranie Toma Hanksa w roli światowej sławy historyka i badacza symboli. Langdon trafia na trop wielowiekowego bractwa znanego pod nazwą Iluminaci. Chcąc zapobiec katastrofie, bohater udaje się do Rzymu, gdzie zagadkę pomaga mu rozwiązać Vittoria Vetra, piękna i tajemnicza włoska badaczka pracująca dla instytutu CERN.Dawno, dawno temu, w odległej krainie żyła zła królowa, która poleciła swemu myśliwemu zgładzić jedyną niewiastę piękniejszą od niej samej. Nie spodziewała się jednak, że podwładny sprzeciwi się jej rozkazom i zamiast zabić Królewnę Śnieżkę nauczy ją sztuki wojny. Niezwykłe nowe wcielenie legendarnej baśni autorstwa Joe Rotha.Grupa byłych agentów sił specjalnych ( Ben Affleck Pedro Pascal ) spotyka się ponownie, by zaplanować skok w słabo zaludnionej strefie Ameryki Południowej.Zbiór 18 animowanych historii o miłości, śmierci i robotach utrzymanych w różnych gatunkach filmowych. Twórcami serialu są Tim Miller Idris Elba gra w serialu wypalonego DJ-a próbującego wrócić do gry i jednocześnie opiekującego się 11-letnią córką swojego przyjaciela.Lato 1940 roku. Wróg przyparł brytyjskie i francuskie armie do morza. Otoczeni w Dunkierce żołnierze czekają na swój los, licząc na cudowne ocalenie. Ewakuacją z portu dowodzą komandor Bolton ( Kenneth Branagh ) i pułkownik Winnant ( James D'Arcy ), podczas gdy zwykli szeregowcy, tacy jak Tommy ( Fionn Whitehead ), Gibson ( Aneurin Barnard ) i Alex ( Harry Styles ) próbują wydostać się z zatłoczonej plaży.w reżyserii Johna Lee Hancocka ) to oparta na faktach opowieść o legendarnych detektywach, którzy dopadli Bonnie i Clydea. Gdy okazuje się, że funkcjonariusze FBI dysponujący najnowszą technologią kryminalistyczną nie są w stanie schwytać tej sławnej pary złodziei i morderców, do akcji wkracza dwóch byłych strażników Teksasu ( Kevin Costner Woody Harrelson ), którzy może są dość staroświeccy w swoich metodach, ale nigdy nie zawodzą.