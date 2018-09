Warszawski Festiwal Filmowy 2018: Konkurs Filmów Krótkometrażowych

Konkurs Filmów Krótkometrażowych 1: Życie animowane



Prezentujemy niezwykle ekscytujący program Konkursu Filmów Krótkometrażowych! Każdy znajdzie coś dla siebie!Popołudnie na basenie.Czym zajmują się Brogowie?Animowany wiersz stworzony z fragmentów pamiętnika reżyserki.Historia 60-letniej Loly, która potrzebuje przeszczepu wątroby.Historia małżeństwa rozdzielonego przez czas i przestrzeń.Tam, gdzie spotykają się ludzie, otwierają się nowe światyO dynamice relacji międzyludzkichBibliotekarka zakochuje się w tajemniczym niemym kompozytorze.Icaro planuje oświadczyć się pięknej Vanilli w ich ulubionej restauracji. Szef kuchni robi wszystko, by mu przeszkodzić.Wracające samochodem z plaży dwie przyjaciółki zostają zatrzymane przez policjanta do kontroli trzeźwości.Samotna matka dwóch córek, z powodu choroby jednej z nich, musi się spotkać z byłym mężem.Nastoletni chłopiec przeżywa pierwszy kryzys egzystencjalny.Młoda kobieta przygotowuje ciało zmarłej matki do pochówku.Filip zostaje pobity na ulicy. Jego ojciec wyznacza nagrodę za pomoc w ujęciu sprawców.Biurowa codzienność upływająca nad kubkiem kawy.Kobieta sukcesu u szczytu kariery postanawia zostać niedźwiedziem.Przerażony wizją utraty stanowiska urzędujący burmistrz odmawia przyjęcia wyników wyborów w swoim rodzinnym mieście.Historia jednego z najbardziej charakterystycznych znaków drogowych w San Francisco.Jak wygląda życie emerytowanego gwiazdora filmów dla dorosłych w Japonii?Pierwszy dzień w pracy młodego elektryka.Historia tragicznego w skutkach wyścigu samochodowego.Sztangista Petro przygotowuje się do ważnych zawodów. Tuż przed nimi otrzymuje tragiczną wiadomość.Wiktor, 12-letni uczeń Szkoły Baletowej, przygotowuje się do koncertu promocyjnego. Chłopiec marzy, aby występ obejrzał ojciec, który na co dzień mieszka za granicą.Opowieść o tradycjach, węzłach i szerokich wodach.Opowieść o młodej kobiecie pragnącej osiągnąć sukces zawodowy i jej nieco ekscentrycznym bracie.Nieśmiały mężczyzna próbuje poradzić sobie z samotnością.W 1964 roku prasę obiega informacja o odnalezieniu tajnych hitlerowskich dokumentów. Lata później na jaw wychodzi, że sensacyjne odkrycie zostało spreparowane przez komunistyczny reżim w ramach kampanii skierowanej przeciwko Niemcom Zachodnim, której nadano kryptonim Neptun.Pośrodku szwajcarskich Alp, zimowych kurortów i starych drewnianych domków, Georg doświadcza nietypowych zdarzeń.W ramach przygotowań do lądowania na Księżycu NASA wysyła zespół astronautów na Islandię.