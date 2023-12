Więcej kobiet w X-Men Marvela? Znamy potencjalnego przeciwnika: czy to Mister Sinister?

X-Men w MCU: Mister Sinister i więcej bohaterek?

"Nowi mutanci" - zwiastun

Kim jest Mister Sinister?

Pogłoskę ujawnił jeden ze speców od hollywoodzkich przecieków, Daniel Richtman. Oczywiście nie jest to oficjalna informacja i należy do niej podchodzić z dystansem. Ale kto nie lubi sobie pospekulować?Richtman twierdzi, żeMistrz magnetyzmu był bardzo obecny w filmach studia Fox - do tego stopnia, że zdążyło się w niego wcielić dwóch aktorów, Ian McKellen Co ciekawe, czarny charakter miał pojawić się już w uniwersum mutantów studia Fox. Jego obecność była sugerowana w " Deadpoolu 2 ", " X-Men: Apocalypse " i " Nowych Mutantach ". Spekulowano nawet, że w postać wcieli się Jon Hamm albo Antonio Banderas . Nic jednak z tego nie wyszło.Richtman donosi też, żeFaktycznie: patrząc na filmy Foxa okiem fana mutantów Marvela , można zdziwić się, jak nieciekawie wypadły ekranowe wersje tak ważnych postaci jak Storm , Psylocke czy Kitty Pryde Jest on naukowcem, którego początki sięgają wiktoriańskiego Londynu. Ma on obsesję na punkcie przekształcenia ludzkości w rasę superludzi na drodze eksperymentów genetycznych. Jest on specjalistą od klonowania i DNA i posiada cały szereg supermocy.