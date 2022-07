Wiedźmin ma COVID. Prace nad serialem wstrzymane

"Wiedźmin" i COVID-19

Co wydarzy się w trzecim sezonie "Wiedźmina"?

Serial Killers o drugim sezonie serialu "Wiedźmin"

COVID-19 nie odpuszcza. Według doniesień portalu Redanian Intelligence koronawirusem zaraził się odtwórca głównej roli Henry Cavill . To wymusiło zatrzymanie produkcji. A właśnie szykowano się do realizacji ważnej sceny batalistycznej.Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy prace nad serialem " Wiedźmin " musiały zostać wstrzymane w związku z wykryciem osób zarażonych koronawirusem wywołującym COVID-19. Zdarzyło się to już w czasie zdjęć do drugiego sezonu. Wtedy wymusiło to przesunięcie daty premiery na grudzień 2021 roku.Teraz nie ma co przesuwać, bo Netflix nie podał na razie żadnej daty premiery trzeciego sezonu.Podczas gdy władcy, czarodzieje i potwory Kontynentu usiłują schwytać Ciri Geralt wywozi ją z Cintry, by chronić swoją na nowo zjednoczoną rodzinę przed tymi, którzy jej zagrażają. Yennefer , której powierzono szkolenie Ciri , prowadzi ich do chronionej twierdzy w Aretuzie, gdzie ma nadzieję dowiedzieć się czegoś więcej o niezwykłych mocach drzemiących w dziewczynie. Okazuje się jednak, że trafiają w sam środek konfliktu pełnego skorumpowanej polityki, czarnej magii i nikczemności. Muszą walczyć i postawić wszystko na jedną kartę - lub ryzykować, że stracą siebie na zawsze.Showrunnerką jest Lauren Schmidt . Do swoich ról powrócą Henry Cavill jako Geralt z Rivii Anya Chalotra jako czarodziejka Yennefer Freya Allan jako Ciri