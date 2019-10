Willem Dafoe uwięziony w "Zaułku koszmarów" Del Toro

Getty Images © Jim Spellman



) dołączył do imponującej obsady nowego filmu Guillermo del Toro pt.To historia Stana Carlisle'a ( Bradley Cooper ), który zatrudnia się jako naganiacz w wędrownym jarmarku osobliwości. Największą gwiazdą przedsięwzięcia jest wróżka Zeena, której na scenie towarzyszy nadużywający alkoholu mąż, Pete. Ambitny Stan pragnie zająć miejsce mężczyzny, zawrócić w głowie Zeenie i w ten sposób nauczyć się jej najlepszych sztuczek. Wszystko po to, by móc stworzyć własne show dla bogatych klientów, w którym rolę medium będzie odgrywać ukochana bohatera, Molly.W rolę tej ostatniej wcieli się Rooney Mara Dafoe zagra z kolei jednego prominentnych z członków trupy. Obok nich na ekranie pojawią się m.in. Toni Collette Scenariusz na podstawie powieści "Zaułek koszmarów" Williama Lindsaya Greshama napisali del Toro Kim Morgan . Zdjęcia ruszają na początku przyszłego roku. Produkcję sfinansuje Fox Searchlight.