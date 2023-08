Wrześniowe premiery SkyShowtime. Jakie filmy i seriale trafią na platformę?

Ta komedia familijna opowiada historię Viktora Hudáka ( Ady Hajdu ), byłego premiera małego europejskiego kraju, który zakończył karierę polityczną i po dekadzie usiłuje wrócić do życia na łonie rodziny. Starając się na nowo wdrożyć w codzienną, rodzinną rutynę, próbuje zbliżyć się do żony i córek. Ten nowy etap w jego życiu okazuje się jednak pełen niespodzianek i wyzwań, często trudniejszych niż te, z którymi przez lata mierzył się w rządzie.

"Codename: Annika" to fińsko-szwedzki serial kryminalny. Jego bohaterką jest Emma, fińska specjalistka od oszustw w świecie sztuki, która pod przykrywką infiltruje sztokholmski dom aukcyjny. Firma ta jest podejrzana o powiązania z człowiekiem zajmującym się praniem brudnych pieniędzy. Chcąc pozostać incognito, Emma udaje kogoś zupełnie innego. Staje się Anniką – impulsywną dziewczyną kochającą szalone imprezy, narkotyki i alkohol. Przybranie nowej tożsamości otwiera przed nią drzwi do ukrytego świata oszustów zarabiających na wielkich dziełach sztuki. Bycie Anniką wymaga jednak od Emmy powrotu do bolesnej przeszłości, o której przez lata próbowała zapomnieć.



We wrześniu tylko w SkyShowtime.