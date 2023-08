Marvel nie chce, żebyśmy długo patrzyli na jego superbohaterki

Ile trwa "Marvels"?

Zwiastun filmu "Marvels"

Oficjalny opis fabułypodkreśla, że Carol Danvers (Kapitan Marvel) odzyskała swoją tożsamość od tyranów z imperium Kree i zemściła się na Najwyższej Inteligencji. Nieprzewidziane konsekwencje zrzucają jednak na jej barki ciężar zdestabilizowanego uniwersum. Obowiązki wzywają ją do czasoprzestrzennej anomalii związanej z Kree. Moce Carol zostają połączone z mocami jej superfanki z Jersey City, Kamali Khan (Ms. Marvel), oraz jej dawno niewidzianej siostrzenicy, obecnie astronautki organizacji S.A.B.E.R., kapitan Moniki Rambeau. To niedobrane trio będzie musiało połączyć siły, by uratować wszechświat.Kamala Khan ( Iman Vellani ) zadebiutowała właśnie w serialu. Monica Rambeau pojawiła się po raz pierwszy w, ale była tam dziewczynką. W jej dorosłą wersję wciela się Teyonah Parris , która wystąpiła w. Serial pokazał, jak jej bohaterka zyskała swoje moce.wykorzystując lukę, jaką stworzył Warner Bros. przesuwając na przyszły rok swoje widowisko " Diuna: Część druga ". Według doniesień pojawiających się w internecie aktualnie trwa on (z napisami)Nawet jeśli przed premierą do filmu zostanie jeszcze coś dodane (na przykład scena po napisach), to wszystko wskazuje na to, że. Do tej pory rekordzistami byli:. Oba te filmy miały czas trwania godzina i 52 minuty.