Z okazji premiery "Parasite" przypominamy wywiad z reżyserem

3 2 1



Od dziś możecie oglądać w kinach film. Z tej okazji przypominamy nasz wywiad ze zdobywcą Złotej Palmy przeprowadzony w Cannes Materiał znajdziecie poniżej:Kierowca bez pracy, gospodyni bez domu, student bez kasy i dziewczyna bez perspektyw wspólnie stworzą perfekcyjny plan: jak w najkrótszym czasie stać się kimś i zająć miejsce bogaczy. W świecie, w którym liczy się tylko wydajność i sukces, przechytrzą system i zawalczą o siebie. Nawet, jeśli będzie to wymagało przekroczenia cienkiej granicy między tym, co jeszcze dozwolone, a tym, co absolutnie zabronione...