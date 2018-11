Zemeckis przeniesie akcję "Wiedźm" na południe Stanów

Latem ujawniono, że Robert Zemeckis nakręci dla studia Warner Bros. nową wersję(poprzednią wyreżyserował Nicolas Roeg , a w roli głównej wystąpiła Anjelica Huston ). Właśnie poznaliśmy nowe szczegóły projektu.Film - podobnie jak wersja z 1990 roku - będzie ekranizacją książki Roalda Dahla . Akcja oryginału rozgrywa się głównie w Anglii, Zemeckis tymczasem przeniesie historię na amerykańskie południe, do Alabamy.Oto oficjalny opis fabuły filmu: Po śmierci rodziców mały chłopiec trafia pod opiekę kochającej i zadziornej babci, która za młodu przeżyła przerażające spotkanie z wiedźmami. Kiedy kobieta uświadamia sobie, że czarownice wróciły, ucieka wraz z chłopcem do najbardziej ekskluzywnego kurortu na amerykańskim południu. Niestety, okazuje się, że bohaterowie trafiają prosto do gniazda wiedźm. Przewodzi im Najwyższa Czarownica, która zamierza zmienić wszystkie dzieci w myszy - zaczynając od małego chłopca...Do roli głównego bohatera producenci szukają 8-10-letniego czarnoskórego aktora. W roli babci również zobaczymy Afroamerykankę.Scenariusz napisali Zemeckis