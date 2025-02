Znamy datę premiery drugiego sezonu "The Last of Us". Czekacie?

O drugim sezonie "The Last of Us". Kiedy premiera?





"The Last of Us" w programie Serial Killers

Akcja nowych odcinków " The Last of Us " rozgrywać się będzie pięć lat po wydarzeniach z pierwszego sezonu. Ellie Joel próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Kiedy wydaje im się, że najgorsze już za nimi, przeszłość nie daje im o sobie zapomnieć, a świat z którym muszą się zmierzyć wydaje się jeszcze bardziej niebezpieczny i nieprzewidywalny niż ten, który pozostawili za sobą.Przypominamy odcinek programu Serial Killers, w którym Michał Walkiewicz i Jakub Popielecki podsumowują pierwszy sezon " The Last of Us ":Historia przedstawiona w pierwszym sezonie " The Last of Us " rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak to, co znaliśmy jako współczesna cywilizacja zostało zniszczone. Joel, zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki, Ellie. To, co zaczyna się jako niewielkie zadanie, wkrótce staje się brutalną, łamiącą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych. Wyprawą, w której by przetrwać, mogą polegać wyłącznie na sobie nawzajem.