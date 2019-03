Znamy datę premiery prequela "Rodziny Soprano"

3 2 1



New Line Cinema ogłosiło, że kinowy prequeltrafi na ekrany 25 września 2020 roku. Premiera w okresie tzw. sezonu nagród świadczy o tym, że wytwórnia planuje wystawić film do wyścigu oscarowego.Akcjama się rozgrywać w latach 60., gdy na ulicach tytułowego miasta trwała brutalna wojna między afroamerykańskimi a włoskimi gangami. Głównym bohaterem filmu będzie Dickie Moltisanti ( Alessandro Nivola ) - weteran wojny w Wietnamie, wuj i mentor Tony'ego Soprano, a także ojciec Christophera.W obsadzie znaleźli się Vera Farmiga Corey Stoll oraz Michael Gandolfini , który wcieli się w młodego Tony'ego. Scenariusz napisał autor David Chase do spółki z Lawrence'em Konnerem . Reżyseruje Alan Taylor . Zdjęcia ruszają wiosną.