"30 lat CANAL+ z polskim kinem" - urodzinowa kolekcja CANAL+

CANAL+ Polska celebruje trzy dekady obecności na rodzimym rynku, które miały istotny wpływ na rozwój i osiągnięcia polskiego kina i telewizji. Od początku swego istnienia CANAL+ aktywnie inwestuje zarówno w film, jak i serial. Z jego wsparciem powstało kilkaset produkcji: filmów, seriali, dokumentów, animacji. Koprodukowane filmy zapisały się złotymi literami w historii, zdobywając znakomite wyróżnienia na polskich i zagranicznych festiwalach, a także liczne nominacje i nagrody, w tym m.in. Złote Palmy i Oscary®. CANAL+ już od 30 lat współpracuje z twórcami uznanymi na rynku oraz młodymi artystami, wspierając ich debiuty.Jubileusz CANAL+ to wielkie święto kina. Z tej okazji już od dziś dostępna jest urodzinowa kolekcja "30 lat CANAL+ z polskim kinem". Na start obejmuje kilkadziesiąt tytułów, a w nadchodzących tygodniach będzie systematycznie poszerzana o kolejne produkcje.Hit kinowy lat dziewięćdziesiątych w reżyserii Juliusza Machulskiego. Teksty z filmu zna każdy, a pełna zwrotów akcji historia pechowego taksówkarza bawi do dzisiaj.Pamięć gangsterów nie słabnie, nawet za kratami więzienia. Brawurowa kontynuacja hitu „Kiler”, która wciąga w sieć mafijnych porachunków i zabawnych niedomówień.Wplątani w gangsterskie porachunki, dwaj przyjaciele muszą wyjść z tarapatów, chcąc odzyskać swoje dawne, spokojne życie. Humor, świetne aktorstwo oraz kultowe już teksty sprawiają, że „Chłopaki nie płaczą” to remedium na chandrę.Komedia wojenna, będąca kontynuacją przeboju lat osiemdziesiątych „C.K. Dezerterzy”. Film przedstawia kpinę z polskich wad, lecz również stanowi pochwałę odwagi i poświęcenia w imię zasad i przyjaźni.Uznawany za jeden z najlepszych filmów lat dziewięćdziesiątych, „Dług” to oparta na prawdziwych wydarzeniach historia walki o lepsze jutro w dobie rodzącego się kapitalizmu. Porusza, zaskakuje i składnia do refleksji.Przejmujący, trudny i pełen sprzeczności. Film w reżyserii Jerzego Skolimowskiego przykuwa uwagę od pierwszej minuty, stawiając moralność w obliczu zagrożenia pod znakiem zapytania.Oscarowe kino, w którym świetne role kobiece wybijają się na pierwszy plan. ”Ida” zdobyła również sześć Europejskich Nagród Filmowych i nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto.Powiązania na najwyższych szczeblach władzy, układy i intrygi. Siatka połączeń, przez które musi przebić się policjant szukający sprawiedliwości, wydaje się trudna do pokonania.Dramat wojenny w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego, oparty na opowiadaniach Stanisława Srokowskiego i relacjach świadków rzezi wołyńskiej. Uniwersalne przesłanie obrazu pozostawia widza z mnóstwem refleksji.Ważny głos w polskiej kinematografii, w bezkompromisowy sposób poruszający problem alienacji rodzicielskiej. Walka ojca o prawa do opieki nad córką krok po kroku pokazuje ułomność systemu, z którym musi mierzyć się rodzic.Pozytywnie przyjęty przez krytyków, dramat filmowy z 2006 roku zdobył główną nagrodę Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych – Złote Lwy, a także Orła dla najlepszego filmu. Trudne losy rodziny w kryzysie ze świetnymi rolami Jowity Budnik oraz Ewy Wencel głęboko zapadają w pamięć.Artysta, idol, a wreszcie zagubiony w nałogu człowiek – Ryszard Riedel to postać, której zawdzięczamy wiele piosenek, jak również kawałek dobrego kina. Biograficzny film w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego to pozycja obowiązkowa dla fanów lidera Dżemu.W zamieszaniu związanym z wybuchającymi w stolicy zamieszkami wpadają na siebie Jan Malecki i Irena Lilien. Dawni kochankowie, niedoszli małżonkowie. Irenie przed chwilą po raz ostatni udało się wyrwać z transportu do Gestapo. Dlatego przyjmuje propozycję Jana, aby przed łapankami schronić się w jego spokojnym mieszkaniu na względnie bezpiecznych Bielanach.Obraz o wybitnym malarzu i poświęceniu dla drugiego człowieka, które trudno dostrzec w otaczającej nas codzienności. Niezapomniana Krystyna Feldman w męskiej roli tytułowego Nikifora jest absolutnie wybitna.Ekranizacja wspomnień Władysława Szpilmana, która zapada w pamięć dzięki nagrodzonej Oscarem kreacji aktorskiej Adriena Brody’ego oraz niesamowitym zdjęciom okupowanej Warszawy. Film to traktat o nadziei, która nie opuszcza głównego bohatera, nawet w obliczu zderzenia z nienazwanym dotąd cierpieniem.Czy miłość zna granice wieku? Maciej Ślesicki w swoim filmie udowadnia, że zakochany mężczyzna zrobi dla swojej wybranki dosłownie wszystko. Świetna rola Agnieszki Włodarczyk zachęca do powrotu do tego filmu po raz kolejny.Kolejny świetny film Olafa Lubaszenki, który bawi i porywa widzów mimo upływu lat. Miłosne uniesienia głównego bohatera w zestawieniu z grożącym mu niebezpieczeństwem to prawdziwa mieszanka wybuchowa.Zdobywca aż siedmiu Orłów i wielu innych nominacji. Jasminum to historia osadzona w zabawnych ramach, lecz poruszająca głęboko temat miłości i niesamowitego świata zapachu.Realizm magiczny, z którym tak rzadko mamy do czynienia w polskim kinie, to znak rozpoznawczy tego filmu. Bazująca na prozie Andrzeja Stasiuka opowieść daje szansę przeżycia niesamowitych emocji przed ekranem.Film to świetny koncept reżyserski i aktorski Jerzego Stuhra. Czterech bohaterów w czterech historiach, wszyscy zagrani przez wybitnego aktora? Przepis na nominację do Oscara.Asystent na wydziale antropologii - Michał pewnego dnia, w zupełnie przypadkowych okolicznościach proponuje młodej dziewczynie, zwanej Włoszką wynajem mieszkania. Świeżo upieczona studentka AGH i naukowiec z miejsca wdają się w romans. Jednocześnie dochodzi do odkrycia zwłok mężczyzny sprzed 2500 lat, które trafiają do laboratorium Michała.Konfrontacja dwóch skrajnych światów – młodości i starości, pokazana w porywający za serce sposób. Pełen ciepła film pokazuje, że miłość to nieznająca granic siła.Bazujący na prawdziwych wydarzeniach wojennych film nie jest jedynie reporterskim zapisem trudnych doświadczeń młodej Żydówki ukrywanej przez polską rodzinę. To pełna metafor i symboli opowieść o walce dobra ze złem.Komedia z elementami dramatu i filmu sensacyjnego? Brzmi ciekawie i tak też jest – film wciąga w historię dwóch młodych chłopaków kradnących radia samochodowe, która sprzęga się z losami prawdziwych gangsterów.Od branży winiarskiej do filozofii - główny bohater filmu zabiera widza w tę brawurową podróż, która obfituje w nieoczekiwane zwroty akcji z obrazem polskiej prowincji lat dwutysięcznych w tle.Ten obraz to analiza społeczna polskiej prowincji tuż po zmianach ustrojowych, jak również dobitny przykład walki z przekonaniami na temat siebie, świata, najbliższych oraz miłości.Przeciwieństwa to baza tego oryginalnego filmu w reżyserii Lecha Majewskiego. Ezoteryczne dialogi wypowiadane śląską gwarą, górnicy, prorocze wizje oraz nawiązania do znanej Grupy Janowskiej tworzą barwny i nieoczywisty obraz.Wybrane filmy z kolekcji będzie można też zobaczyć na CANAL+ PREMIUM.