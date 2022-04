"Avatar 2": pierwszy zwiastun zobaczą widzowie "Doktora Strange'a"

Co zobaczymy w zwiastunie "Avatar: Istota wody?"

"Avatar: Istota wody" – co wiemy o filmie?

Zwiastun filmu "Avatar"

Na obecnie trwającej imprezie CinemaCon w Las Vegas zaprezentowano zwiastun długo wyczekiwanej kontynuacji filmu " Avatar ". Szeroka publika będzie mogła zobaczyć zapowiedź produkcji o podtytule " Istota wody ", jeśli tylko pojawi się na majowym seansie " Doktor Strange w multiwersum obłędu ".Przez pierwszy tydzień wyświetlania nowej premiery Marvela widzowie ekskluzywnie obejrzą, co po 13 latach od pierwszego widowiska przygotował reżyser James Cameron . Następnie zwiastun zostanie oficjalnie udostępniony w Internecie.W sieci pojawiły się relacje uczestników imprezy, którzy widzieli już zapowiedź filmu. Z opisów wynika, że zgodnie z wcześniejszymi informacjami akcja " Avatara 2 " będzie rozgrywać się w oceanie Pandory. Sully i Neytiri mają własne dzieci – bohater opowiada:. Dotąd niewidziane środowisko to okazja do pokazania stworzeń zasiedlających podwodny świat, choćby latających rybo-ptaków ujeżdżanych przez Na ‘vi. Sami mieszkańcy planety są podzieleni i walczą ze sobą w krwawych bitwach. Ukazane krajobrazy wyglądają zachwycająco, według komentatorów zwiastun prezentuje się lepiej niż zapowiedź pierwszego filmu w 2009 roku.Podczas wydarzenia ujawniono również, że Disney planuje ponowną dystrybucję pierwszego " Avatara " w kinach na całym świecie. Najbardziej kasowy film w historii kina zostanie pokazany w wersji z odświeżonym dźwiękiem. Seanse mają rozpocząć się 23 września.Jak wynika z opisu filmu, Jake Sully ( Sam Worthington ) i Neytiri ( Zoe Saldana ) założyli rodzinę i żyją spokojnie. Kiedy Administracja Rozwoju Zasobów wraca na Pandorę, są zmuszeni uciekać na rafę.Na potrzeby produkcji ekipa filmowa zbudowała ogromne zbiorniki wodne. Realizowanie w nich zdjęć okazało się jednak wyzwaniem. Technologia motion capture, którą wykorzystano w pierwszej części, nie działała pod wodą. Mimo nacisków ze strony kolegów, którzy nalegali, aby podwodne sceny zrealizować "na sucho", z aktorami wiszącymi na linach, Cameron pozostał nieugięty. Na potrzeby " Istoty wody " opracowano technologię motion capture, której można używać pod wodą.Poza Samem Worthingtonem Zoe Saldaną do swoich ról z pierwszej części powrócą m.in. Stephen Lang Giovanni Ribisi . W obsadzie znaleźli się także Michelle Yeoh Premiera filmu w USA została zaplanowana na 16 grudnia.