"Batgirl": twórcy filmu w szoku. Co z innymi projektami HBO Max?

W tym tygodniu jak grom z jasnego nieba gruchnęła wiadomość, że nakręcony już film " Batgirl " (jak również animacja "Scoob!: Holiday Haunt", czyli sequel " Scooby-Doo! " z 2020 roku) został skasowany. Nie zobaczymy go ani w kinach ani w HBO Max (dla której to platformy oba filmy powstały). W sieci na decyzję studia zareagowali reżyserzy i gwiazda " Batgirl ". Bilall Fallah , twórcy komiksowego filmu " Batgirl ", zrobili sobie właśnie przerwę w montowaniu filmu, ponieważ jeden z nich ( El Arbi ) w Maroku brał ślub. I to wtedy ogłoszono światu, że ich dzieło nigdy nie ujrzy światła dziennego. Panowie w mediach społecznościowych opublikowali oświadczenie: Leslie Grace także odniosła się do wiadomości o kasacji " Batgirl Jeśli ktoś sądził, że Discovery łagodnie potraktuje zakupione Warner Bros. i HBO Max, to szybko został pozbawiony złudzeń. Szef Warner Bros. Discovery David Zaslav wkrótce po sfinalizowaniu przejęcia rozpoczął brutalne sprzątanie. Niezadowolony z tego, co postrzegał jako finansową nieodpowiedzialność i błędną strategię rozwoju, nakazał znalezienie oszczędności w wysokości 3 miliardów dolarów. Termin dobiega końca w połowie sierpnia. Batgirl " i "Scooby-Doo!" są najnowszymi ofiarami tych bezwzględnych porządków. Wcześniej dostało się twórcom innego widowiska DC powstającego dla HBO Max "Wonder Twins". Projekt został skasowany kilka tygodni po tym, jak ogłoszono, że tytułowych bohaterów zagrają K.J. Apa Ofiarą oszczędności był też J.J. Abrams . Do kosza trafił jego ambitny serial "Demimonde". Zaslav nawet nie chciał słyszeć o projekcie, którego szacowany budżet wynosił 200 milionów dolarów.Również Ridley Scott nie był bezpieczny. HBO Max skasowało produkowany przez niego serial sf " Wychowane przez wilki Oficjalny komunikat studia po niespodziewanej decyzji o kasacji " Batgirl " i "Scoob!: Holiday Haunt" podkreślał, że jest to efekt zmiany strategii dotyczącej produkcji contentu dla platformy. Dlatego też na fanów i twórców padł blady strach, że ich projekty będą następne. James Gunn musiał więc na Twitterze uspokajać, że " Peacemaker " jest niezagrożony.Nie wiadomo jednak, jaki jest status " Blue Beetle ". Zdjęcia do filmu zakończyły się parę tygodni temu.Z kolei "Rolling Stone" sugeruje, że do kosza trafił lub w najbliższym czasie trafi "Supergirl". W tym filmie główną rolę ma zagrać Sasha Calle . Aktorka wcześniej powinna się pojawić jako Supergirl w kinowym widowisku " The Flash ".