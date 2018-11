"Deadpool 3" bez T.J. Millera

To już pewne. T.J. Miller nie pojawi się w trzeciej części. Aktor poinformował o tym na swoim Twitterze. I choć nie uzasadnił swojej decyzji, do rozwiązania tej tajemnicy nie trzeba chyba Sherlocka Holmesa.Kilka miesięcy temu Ryan Reynolds zdradził, że aktora nie zobaczymy również w nadchodzącym. Wszystko to jest pokłosiem dwóch afer z jego udziałem. W trakcie zdjęć do drugiej części serii, Miller został oskarżony o molestowanie seksualne przez swoją dawną koleżankę z koledżu - sceny z jego udziałem zostały wówczas mocno okrojone, a decyzja o pozostawieniu jego postaci w filmie była odebrana jako niezwykle kontrowersyjna.Później, w maju bieżącego roku, został oskarżony o złożenie fałszywych doniesień o bombie w pociągu. Co prawda w kwietniu wpłacił kaucję wysokości stu tysięcy dolarów i wyszedł z aresztu, lecz sprawa wciąż jest w toku, grozi mu za to do pięciu lat więzienia.Jakby tego było mało, aktor został zwolniony przez HBO z serialuza niestosowne zachowanie - pojawiał się w pracy spóźniony, pod wpływem alkoholu i środków odurzających lub nie pojawiał się wcale. Później zaś, gdy był już na wylocie, ostro krytykował scenarzystów i sam serial.Nie wiadomo na razie, czy w roli pomocnika tytułowego bohatera, Weasela, zostanie obsadzony ktoś inny.