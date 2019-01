"Deadpool 3" powstanie i pójdzie "w zupełnie innym kierunku"?

Sytuacja filmowych serii 20th Century Fox jest chwilowo w zawieszeniu. Przejęcie studia przez Disneya przyniesie zapewne skasowanie planowanych projektów – takich jak m.in. zapowiadany film o X-Force. Czy taki sam los czeka Deadpoola? Ryan Reynolds pozostaje optymistą i ma nadzieję, że jego bohater przetrwa przeprowadzkę do Disneya/Marvel Studios. Aktor ma już zresztą pomysł na trzeci film i opowiedział o nim podczas spotkania z publicznością w Pekinie przy okazji chińskiej premiery, zdradził aktor.. Ewidentnie Reynolds chce uniknąć takiej sytuacji. Czy Kevin Feige mu na to pozwoli?Możliwe, że "zmiana kierunku", o jakiej mówi gwiazdor, oznacza "Deadpoola" w kategorii PG-13, przykrojonego do standardów Marvel Studios. Można też spodziewać się, że po przejęciu Foksa Disney przygotowuje nowe wersje "X-Men" czy może nawet "Fantastycznej Czwórki". Tegorocznybędzie więc zapewne ostatnim filmem o przygodach tej wersji mutantów.Myślicie, że Deadpool sprawdziłby się w kinowym uniwersum Marvela?