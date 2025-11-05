Newsy Filmy TE postaci pojawią się w pierwszym zwiastunie "Avengers: Doomsday"?
Filmy

TE postaci pojawią się w pierwszym zwiastunie "Avengers: Doomsday"?

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Marvel+ma+kilka+wersji+teasera+%22Avengers%3A+Doomsday%22+Nowe+doniesienia-163763
TE postaci pojawią się w pierwszym zwiastunie &quot;Avengers: Doomsday&quot;?
źródło: Getty Images
autor: Matt Winkelmeyer
Do premiery "Avengers: Doomsday" jeszcze ponad rok, ale już teraz w sieci krążą doniesienia, że pierwsza zapowiedź widowiska MCU może pojawić się w kinach przy okazji grudniowej premiery "Avatara: Ognia i popiołu". Nie wiemy jeszcze, co zobaczymy w teaserze i niewykluczone, że nie jest tego pewny także sam Marvel.

Uwaga - poniżej potencjalne spoilery!

Kto może się pojawić w teaserze "Avengers: Doomsday"?



GettyImages-2163996756.jpg Getty Images © Jesse Grant


Jak informuje podcaster Kristian Harloff w swoim programie na YouTubie, Marvel ma w zanadrzu kilka wersji zapowiedzi i nie zdecydował się jeszcze na to, którą z nich pokazać fanom. Według Harloffa, w jednej z wersji teasera uwzględniono scenę, w której pojawiają się Chris Evans i Hayley Atwell jako Steve Rogers i Peggy Carter (bez kostiumów). Aktorzy ci nie są w gronie oficjalnie potwierdzonych gwiazd widowiska, niewątpliwe byłby to więc ciekawy ruch ze strony Marvela.

To nie koniec doniesień od Harloffa. Twierdzi on bowiem, że dla Patricka Stewarta - który wciela się w rolę Charlesa Xaviera - "Doomsday" będzie ostatnim filmem w karierze. Podcaster wspomina też o fabule filmu, w której ma dojść do zderzenia się kilku światów i w efekcie powstania tzw. Battleworld. Na oficjalne informacje na ten temat przyjdzie nam jeszcze poczekać.

"Avengers: Doomsday" zadebiutuje 18 grudnia 2026 roku. Za kamerą stanęli Anthony i Joe Russo, a scenariusz napisali Michael Waldron i Stephen McFeely. W filmie pojawi się imponująca obsada, złożona z gwiazd MCU i filmów Foxa o grupie X-Men: Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd, Wyatt Russell, Tenoch Huerta, Ebon Moss-Bachrach, Simu Liu, Florence Pugh, Kelsey Grammer, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Joseph Quinn, David Harbour, Winston Duke, Hannah John-Kamen, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden, Channing Tatum, Pedro Pascal oraz Robert Downey Jr.  jako Doktor Doom.

"Avengers: Koniec gry" - zwiastun



Powiązane artykuły Avengers: Doomsday

Zobacz wszystkie artykuły

Avengers: Doomsday  (2026)

 Avengers: Doomsday

Iron Man  (2008)

 Iron Man

Avengers  (2012)

 Avengers

Strażnicy Galaktyki  (2014)

 Strażnicy Galaktyki

Najnowsze Newsy

Filmy

Sydney Sweeney wreszcie komentuje "aferę dżinsową"

1 komentarz
Filmy

Anderson i Pearce jako para. Miłość i morderstwo

1 komentarz
Seriale Festiwale i nagrody

Twórcy "The Mandalorian" i "Z archiwum X" w jury Warsaw SerialCon

Filmy

Pattinson o trudnościach na planie "Diuny". "Mój mózg nie działał"

1 komentarz
Filmy

Zendaya nie chciała grać u Guadagnina?

2 komentarze
VOD Seriale

Czy będzie trzeci sezon "Nikt tego nie chce"? Netflix podjął decyzję

Filmy

Nowy "Star Trek" wciąż w planach wytwórni. Stara obsada powróci?

2 komentarze