TE postaci pojawią się w pierwszym zwiastunie "Avengers: Doomsday"?

Do premiery "Avengers: Doomsday" jeszcze ponad rok, ale już teraz w sieci krążą doniesienia, że pierwsza zapowiedź widowiska MCU może pojawić się w kinach przy okazji grudniowej premiery "Avatara: Ognia i popiołu". Nie wiemy jeszcze, co zobaczymy w teaserze i niewykluczone, że nie jest tego pewny także sam Marvel.
Uwaga - poniżej potencjalne spoilery!
Kto może się pojawić w teaserze "Avengers: Doomsday"?
Getty Images © Jesse Grant
Jak informuje podcaster Kristian Harloff w swoim programie na YouTubie, Marvel ma w zanadrzu kilka wersji zapowiedzi i nie zdecydował się jeszcze na to, którą z nich pokazać fanom. Według Harloffa, w jednej z wersji teasera uwzględniono scenę, w której pojawiają się Chris Evans i Hayley Atwell jako Steve Rogers i Peggy Carter (bez kostiumów).
Aktorzy ci nie są w gronie oficjalnie potwierdzonych gwiazd widowiska, niewątpliwe byłby to więc ciekawy ruch ze strony Marvela.
To nie koniec doniesień od Harloffa. Twierdzi on bowiem, że dla Patricka Stewarta
- który wciela się w rolę Charlesa Xaviera - "Doomsday
" będzie ostatnim filmem w karierze. Podcaster wspomina też o fabule filmu, w której ma dojść do zderzenia się kilku światów i w efekcie powstania tzw. Battleworld. Na oficjalne informacje na ten temat przyjdzie nam jeszcze poczekać. "Avengers: Doomsday"
zadebiutuje 18 grudnia 2026 roku. Za kamerą stanęli Anthony
i Joe Russo
, a scenariusz napisali Michael Waldron
i Stephen McFeely
. W filmie pojawi się imponująca obsada, złożona z gwiazd MCU i filmów Foxa o grupie X-Men: Chris Hemsworth
, Vanessa Kirby
, Anthony Mackie
, Sebastian Stan
, Letitia Wright
, Paul Rudd
, Wyatt Russell
, Tenoch Huerta
, Ebon Moss-Bachrach
, Simu Liu
, Florence Pugh
, Kelsey Grammer
, Lewis Pullman
, Danny Ramirez
, Joseph Quinn
, David Harbour
, Winston Duke
, Hannah John-Kamen
, Tom Hiddleston
, Patrick Stewart
, Ian McKellen
, Alan Cumming
, Rebecca Romijn
, James Marsden
, Channing Tatum
, Pedro Pascal
oraz Robert Downey Jr.
jako Doktor Doom.
"Avengers: Koniec gry" - zwiastun