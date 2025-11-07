Newsy Filmy Kiedy zwiastun "Avengers: Doomsday"? Znamy termin
Filmy

Kiedy zwiastun "Avengers: Doomsday"? Znamy termin

Collider / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Zwiastun+%22Avengers%3A+Doomsday%22+zadebiutuje+przed+%22Avatarem%3A+Ogniem+i+popio%C5%82em%22-163800
Kiedy zwiastun &quot;Avengers: Doomsday&quot;? Znamy termin
źródło: Getty Images
autor: Jesse Grant
W przyszłym roku zobaczymy kolejną wielką produkcję MCU, "Avengers: Doomsday", w którym pojawi się cała galerię postaci znanych z dotychczasowych adaptacji komiksów Marvela. Do tej pory nie mieliśmy okazji zobaczyć oficjalnych materiałów z filmu (jedynie kilkugodzinny stream, w którym ogłoszono obsadę), ale wygląda na to, że wkrótce doczekamy się pierwszego zwiastuna.  

"Avengers: Doomsday" - kiedy pierwszy trailer?



GettyImages-2163995191.jpg Getty Images © Matt Winkelmeyer

Jak informują źródła portalu Collider, zwiastun "Avengers: Doomsday" trafi do widzów przy okazji pokazów innego wielkiego widowiska - "Avatara: Ognia i popiołu", który trafi do kin 19 grudnia tego roku. Ostatnio pojawiły się wieści o tym, że Marvel ma przygotowanych kilka wersji zwiastuna i wciąż decyduje, którą z nich ujawnić fanom. Jak dotąd informacje o fabule krążyły tylko w nieoficjalnych doniesieniach - nawet aktorzy grający filmie realizowali swoje sceny, nie znając całości scenariusza. O filmie mówił ostatnio Simu Liu, który stwierdził:

Ten film jest jak list miłosny do wszystkich filmów superbohaterskich. Kierujemy go do wszystkich dziwaków i wyrzutków, którzy w młodości czytali komiksy i czuli, że jest dla nich nadzieja i że to nieważne, że teraz nie pasują do otoczenia.

"Avengers: Doomsday" zadebiutuje 18 grudnia 2026 roku. Za kamerą stanęli Anthony i Joe Russo, a scenariusz napisali Michael Waldron i Stephen McFeely. Nie powrócił scenarzysta poprzednich "Avengers" w wykonaniu Russo, Christopher Markus.

W filmie pojawi się imponująca obsada, złożona z gwiazd MCU i filmów Foxa o grupie X-Men: Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd, Wyatt Russell, Tenoch Huerta, Ebon Moss-Bachrach, Simu Liu, Florence Pugh, Kelsey Grammer, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Joseph Quinn, David Harbour, Winston Duke, Hannah John-Kamen, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden, Channing Tatum, Pedro Pascal oraz Robert Downey Jr., który zagra rolę Doktora Dooma. 

Zwiastun filmu "Avengers: Koniec gry"



Powiązane artykuły Avengers: Doomsday

Zobacz wszystkie artykuły

Avengers: Doomsday  (2026)

 Avengers: Doomsday

Iron Man  (2008)

 Iron Man

Avengers  (2012)

 Avengers

Strażnicy Galaktyki  (2014)

 Strażnicy Galaktyki

Najnowsze Newsy

Filmy

Amanda Seyfried jako Chrystus? Oto pierwszy zwiastun

VOD Seriale Multimedia

"Stranger Things: Opowieści z '85": Zapowiedź nowego serialu

5 komentarzy
Filmy

Apple pozazdrościł Norwegom. Mark Wahlberg nowym łowcą głów

1 komentarz
VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia – ten film pokonał "Drugą Furiozę"

VOD Seriale Filmy

Netflix: Top 10 tygodnia – "Dom pełen dynamitu" bez konkurencji

Festiwale i nagrody Filmy

16. TAURON AFF: Rusza sekcja "Freaks and Geeks"

1 komentarz
Filmy

Chalamet zdradza, czy zagra w serialu, i odpowiada swoim krytykom

2 komentarze