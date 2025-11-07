Kiedy zwiastun "Avengers: Doomsday"? Znamy termin

W przyszłym roku zobaczymy kolejną wielką produkcję MCU, "Avengers: Doomsday", w którym pojawi się cała galerię postaci znanych z dotychczasowych adaptacji komiksów Marvela. Do tej pory nie mieliśmy okazji zobaczyć oficjalnych materiałów z filmu (jedynie kilkugodzinny stream, w którym ogłoszono obsadę), ale wygląda na to, że wkrótce doczekamy się pierwszego zwiastuna.
"Avengers: Doomsday" - kiedy pierwszy trailer?
Getty Images © Matt Winkelmeyer
Jak informują źródła portalu Collider, zwiastun "Avengers: Doomsday
" trafi do widzów przy okazji pokazów innego wielkiego widowiska - "Avatara: Ognia i popiołu
", który trafi do kin 19 grudnia tego roku. Ostatnio pojawiły się wieści o tym, że Marvel ma przygotowanych kilka wersji zwiastuna i wciąż decyduje, którą z nich ujawnić fanom. Jak dotąd informacje o fabule krążyły tylko w nieoficjalnych doniesieniach - nawet aktorzy grający filmie realizowali swoje sceny, nie znając całości scenariusza. O filmie mówił ostatnio Simu Liu
, który stwierdził: Ten film jest jak list miłosny do wszystkich filmów superbohaterskich. Kierujemy go do wszystkich dziwaków i wyrzutków, którzy w młodości czytali komiksy i czuli, że jest dla nich nadzieja i że to nieważne, że teraz nie pasują do otoczenia.
"Avengers: Doomsday
" zadebiutuje 18 grudnia 2026 roku. Za kamerą stanęli Anthony
i Joe Russo
, a scenariusz napisali Michael Waldron
i Stephen McFeely
. Nie powrócił scenarzysta poprzednich "Avengers
" w wykonaniu Russo
, Christopher Markus
.
W filmie pojawi się imponująca obsada, złożona z gwiazd MCU i filmów Foxa o grupie X-Men: Chris Hemsworth
, Vanessa Kirby
, Anthony Mackie
, Sebastian Stan
, Letitia Wright
, Paul Rudd
, Wyatt Russell
, Tenoch Huerta
, Ebon Moss-Bachrach
, Simu Liu
, Florence Pugh
, Kelsey Grammer
, Lewis Pullman
, Danny Ramirez
, Joseph Quinn
, David Harbour
, Winston Duke
, Hannah John-Kamen
, Tom Hiddleston
, Patrick Stewart
, Ian McKellen
, Alan Cumming
, Rebecca Romijn
, James Marsden
, Channing Tatum
, Pedro Pascal
oraz Robert Downey Jr.
, który zagra rolę Doktora Dooma.
Zwiastun filmu "Avengers: Koniec gry"