Gwiazda "Avengers: Doomsday" obiecuje: ten film to list miłosny

Na przyszły rok zaplanowana jest premiera kolejnego wielkiego widowiska MCU, "Avengers: Doomsday", w którym zobaczymy całą plejadę postaci znanych z dotychczasowych adaptacji komiksów Marvela. Jedną z nich będzie Shang-Chi, w którego ponownie wcieli się Simu Liu. Aktor w nowym wywiadzie opowiedział co nieco o nadchodzącej produkcji.  

"Avengers: Doomsday" - film dla dziwaków i wyrzutków



Liu stwierdził: Gra tu mnóstwo aktorów, a wielu z nich oglądałem na ekranie, gdy dorastałem. To niesamowite, że mogę z nimi pracować jak z równymi sobie. 

Aktor dodał: Ten film jest jak list miłosny do wszystkich filmów superbohaterskich. Kierujemy go do wszystkich dziwaków i wyrzutków, którzy w młodości czytali komiksy i czuli, że jest dla nich nadzieja i że to nieważne, że teraz nie pasują do otoczenia. Ten gatunek zawsze będzie mieć specjalne miejsce w moim sercu. 

"Avengers: Doomsday" zadebiutuje 18 grudnia 2026 roku. Za kamerą stanęli Anthony i Joe Russo, a scenariusz napisali Michael Waldron i Stephen McFeely. W filmie pojawi się imponująca obsada, złożona z gwiazd MCU i filmów Foxa o grupie X-Men: Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd, Wyatt Russell, Tenoch Huerta, Ebon Moss-Bachrach, Simu Liu, Florence Pugh, Kelsey Grammer, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Joseph Quinn, David Harbour, Winston Duke, Hannah John-Kamen, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden, Channing Tatum, Pedro Pascal oraz Robert Downey Jr. 

