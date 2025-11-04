Gwiazda "Avengers: Doomsday" obiecuje: ten film to list miłosny

Na przyszły rok zaplanowana jest premiera kolejnego wielkiego widowiska MCU, "Avengers: Doomsday", w którym zobaczymy całą plejadę postaci znanych z dotychczasowych adaptacji komiksów Marvela. Jedną z nich będzie Shang-Chi, w którego ponownie wcieli się Simu Liu. Aktor w nowym wywiadzie opowiedział co nieco o nadchodzącej produkcji.
"Avengers: Doomsday" - film dla dziwaków i wyrzutków
Liu stwierdził: Gra tu mnóstwo aktorów, a wielu z nich oglądałem na ekranie, gdy dorastałem. To niesamowite, że mogę z nimi pracować jak z równymi sobie.
Aktor dodał: Ten film jest jak list miłosny do wszystkich filmów superbohaterskich. Kierujemy go do wszystkich dziwaków i wyrzutków, którzy w młodości czytali komiksy i czuli, że jest dla nich nadzieja i że to nieważne, że teraz nie pasują do otoczenia. Ten gatunek zawsze będzie mieć specjalne miejsce w moim sercu. "Avengers: Doomsday"
zadebiutuje 18 grudnia 2026 roku. Za kamerą stanęli Anthony
i Joe Russo
, a scenariusz napisali Michael Waldron
i Stephen McFeely
. W filmie pojawi się imponująca obsada, złożona z gwiazd MCU i filmów Foxa o grupie X-Men: Chris Hemsworth
, Vanessa Kirby
, Anthony Mackie
, Sebastian Stan
, Letitia Wright
, Paul Rudd
, Wyatt Russell
, Tenoch Huerta
, Ebon Moss-Bachrach
, Simu Liu
, Florence Pugh
, Kelsey Grammer
, Lewis Pullman
, Danny Ramirez
, Joseph Quinn
, David Harbour
, Winston Duke
, Hannah John-Kamen
, Tom Hiddleston
, Patrick Stewart
, Ian McKellen
, Alan Cumming
, Rebecca Romijn
, James Marsden
, Channing Tatum
, Pedro Pascal
oraz Robert Downey Jr.
