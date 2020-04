"Filmy twojego życia" w Kino TV. Wraca cykl z kultowymi filmami

Jednym z wyznaczników dobrego filmu, jest chęć wracania do niego bez końca. Takie są właśnie propozycje filmowe z cyklu. Widzowie znajdą w nim produkcje, które budzą emocje – rozśmieszają, wzruszają, skłaniają do refleksji, dostarczają motywacji, i do których czujemy sentyment. Wśród proponowanych tytułów każdy znajdzie coś dla siebie, a na ekranie zagości plejada gwiazd kina.Już w czwartek, 20 kwietnia stacja pokażew reżyserii pięciokrotnego zdobywcy Oscara Francisa Forda Coppoli . W rolach głównych występują m.in. Gary Oldman Keanu Reeves oraz Richard E. Grant . Film to opowieść o niszczycielsko uwodzicielskim transylwańskim księciu (w tej roli Gary Oldman ), który podróżuje z Europy Wschodniej do dziewiętnastowiecznego Londynu w poszukiwaniu miłości. Produkcja zdobyła trzy statuetki Oscara – w tym za kostiumy i charakteryzację.Historię niebezpiecznej miłości wampira do śmiertelnej kobiety, przedstawia również ogólnoświatowy hit. Film powstał na podstawie pierwszej części bestsellerowej serii książek autorstwa Stephanie Meyer . To pełna pasji, poruszająca historia o uczuciu nie z tego świata. 17-letnia Bella Swan ( Kristen Stewart ) przeprowadza się do Forks, miasteczka w stanie Waszyngton, by zamieszkać ze swoim ojcem ( Billy Burke ). Kiedy poznaje intrygującego i przystojnego Edwarda Cullena ( Robert Pattinson ), jej życie zupełnie się odmienia. Dziewczyna kompletnie traci dla niego głowę. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że znajomość z Edwardem narazi ją i jej najbliższych na ogromne niebezpieczeństwoNiezwykłą mieszankę kina akcji, komedii romantycznej i gwiazdorskiej obsady zapewni kinowy przebój. To historia znudzonego małżeństwa Johna ( Brad Pitt ) i Jane Smith ( Angelina Jolie ), którego życie staje się żywe i pełne niesamowitych przygód, kiedy oboje dowiadują się, że są płatnymi zabójcami wynajętymi z misją zabicia siebie nawzajem.Widzów z pewnością rozbawi także zwariowana produkcja. Samuel ( Hugh Grant ) to facet cierpiący na syndrom panicznego lęku przed obowiązkami i zobowiązaniami. Kocha swoją dziewczynę Rebeccę ( Julianne Moore ), ale przeraża go myśl, że mogłaby ona zajść w ciążę.Cykl wspiera kampania wizerunkowo-produktowa, która startuje w poniedziałek 20 kwietnia. Wiodący przekaz koncentrować się będzie wokół uwielbianych przez widzów filmach z oferty programowej Kino TV. Obejmuje szereg aktywności w mediach. Będzie prowadzona w Internecie, radiu i telewizji. Idea kreatywna koncentruje się wokół inspirujących cytatów z filmów. "Przyszłość zawsze może się zmienić" (), "Zmiany są wspaniałe. Ci, którzy nie lubią zmian to tchórze" (), "Miłość może nas wszystkich wyzwolić z mocy ciemności"() – to przykłady haseł, które zostały wykorzystane w kreacjach reklamowych i mają motywować do działania.Pomysł kampanii przygotowała Agencja GoodAd. Za zakup mediów odpowiada dom mediowy RL Media.wtorek, 21 kwietnia o godz. 21:00niedziela, 17 maja o godz. 20:00środa, 27 maja o godz. 21:00czwartek, 23 kwietnia o godz. 23:05czwartek, 7 maja o godz. 23:15niedziela, 26 kwietnia o godz. 17:35poniedziałek, 11 maja o godz. 21:00sobota, 2 maja o godz. 20:00