Newsy Seriale Książę William z rodziną na planie "Harry'ego Pottera". Co zobaczyli?
Seriale

Książę William z rodziną na planie "Harry'ego Pottera". Co zobaczyli?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ksi%C4%85%C5%BC%C4%99+William+z+rodzin%C4%85+na+planie+%22Harry%27ego+Pottera%22+HBO.+Co+zobaczyli-163157
Książę William z rodziną na planie &quot;Harry'ego Pottera&quot;. Co zobaczyli?
Plan nowego serialu HBO "Harry Potter" stał się na chwilę prawdziwie królewskim miejscem – na peronie Hogsmeade pojawili się bowiem członkowie dynastii Windsorów: książę William, księżna Kate i ich troje dzieci: George, Charlotte i Louis – podobno od dawna zafascynowani światem czarodziejów.

GettyImages-2220230067.jpg Getty Images © Max Mumby

Królewska rodzina w Hogwart Expressie



Rodzina Cambridge'ów będąca miłośnikami Harry'ego Pottera skorzystała z okazji, by z bliska zobaczyć atrakcje na planie nadchodzącego serialu "Harry Potter" – który kręcony jest nieopodal ich rezydencji. Wszyscy pięcioro najpierw odwiedzili stację Hogsmeade zbudowaną w Windsor Great Park, a po kilku dniach księżna Kate wróciła z dziećmi, by zobaczyć, jak kręcone są zdjęcia. Udało im się też poznać Dominica McLaughlina wcielającego się w Harry'ego Pottera. Ale nie był to tylko zwykły spacer po dekoracjach. Najmłodszy Louis spełnił marzenie wielu fanów – przejechał się Hogwart Expressem z jego słynną lokomotywą.


Skąd w królewskiej rodzinie fascynacja Harrym Potterem? W 2017 roku, jeszcze przed narodzinami Louisa, królowa Camilla zdradziła, że król Karol czytał książki J.K. Rowling George'owi i Charlotte.

To oczywiście nie pierwszy raz, kiedy brytyjska monarchia zagląda do świata HBO. Pamiętacie, jak królowa Elżbieta II spacerowała po planie "Gry o tron" w Belfaście? 

Serial "Harry Potter" w drodze. Kiedy premiera?



Nowy serial o Harrym Potterze ma towarzyszyć nam przez całą dekadę. Pierwszy sezon powstaje od lipca, a ekipy filmowe widać już w różnych zakątkach Wielkiej Brytanii. HBO zapowiada magiczny start w 2027 roku. 

NA SKRÓTY: "Harry Potter i więzień Azkabanu"



Łukasz Muszyński bierze na tapetę film "Harry Potter i Więzień Azkabanu", czyli najlepszą odsłonę przygód czarodzieja z blizną. Widowisko Alfonso Cuarona trafiło do kin 21 lat temu, zarabiając na całym świecie blisko 800 milionów dolarów.

Powiązane artykuły Harry Potter Series Project

Zobacz wszystkie artykuły

Harry Potter Series Project  (2027)

 Harry Potter Series Project

Harry Potter i Kamień Filozoficzny  (2001)

 Harry Potter i Kamień Filozoficzny

Harry Potter i więzień Azkabanu  (2004)

 Harry Potter i więzień Azkabanu

Harry Potter i Czara Ognia  (2005)

 Harry Potter i Czara Ognia

Najnowsze Newsy

Filmy

Pierwsza gwiazda kina stworzona przez AI. Aktorzy są w furii

25 komentarzy

Donato Carrisi powraca z nową trzymającą w napięciu zagadką!

Filmy

Ostatnia rola Terence'a Stampa. Czy film ujrzy światło dzienne?

1 komentarz
Filmy Box office

Box Office Świat: "Jedna bitwa po drugiej" zaskakuje

7 komentarzy
Gry

Peacemaker promuje nazizm? "Fortnite" kasuje taniec bohatera

15 komentarzy
Filmy

Gwiazdy "Miami Vice" wybrane! To najgorętsze nazwiska w Hollywood

39 komentarzy

Jesień z HBO Max. Oto gorące propozycje na chłodne wieczory