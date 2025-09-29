Książę William z rodziną na planie "Harry'ego Pottera". Co zobaczyli?

Plan nowego serialu HBO "Harry Potter" stał się na chwilę prawdziwie królewskim miejscem – na peronie Hogsmeade pojawili się bowiem członkowie dynastii Windsorów: książę William, księżna Kate i ich troje dzieci: George, Charlotte i Louis – podobno od dawna zafascynowani światem czarodziejów. Getty Images © Max Mumby
Królewska rodzina w Hogwart Expressie
Rodzina Cambridge'ów będąca miłośnikami Harry'ego Pottera
skorzystała z okazji, by z bliska zobaczyć atrakcje na planie nadchodzącego serialu "Harry Potter
" – który kręcony jest nieopodal ich rezydencji. Wszyscy pięcioro najpierw odwiedzili stację Hogsmeade zbudowaną w Windsor Great Park, a po kilku dniach księżna Kate wróciła z dziećmi, by zobaczyć, jak kręcone są zdjęcia. Udało im się też poznać Dominica McLaughlina
wcielającego się w Harry'ego Pottera
. Ale nie był to tylko zwykły spacer po dekoracjach. Najmłodszy Louis spełnił marzenie wielu fanów – przejechał się Hogwart Expressem z jego słynną lokomotywą.
Skąd w królewskiej rodzinie fascynacja Harrym Potterem? W 2017 roku, jeszcze przed narodzinami Louisa, królowa Camilla zdradziła, że król Karol czytał książki J.K. Rowling
George'owi i Charlotte.
To oczywiście nie pierwszy raz, kiedy brytyjska monarchia zagląda do świata HBO. Pamiętacie, jak królowa Elżbieta II spacerowała po planie "Gry o tron
" w Belfaście?
Serial "Harry Potter" w drodze. Kiedy premiera?
Nowy serial o Harrym Potterze ma towarzyszyć nam przez całą dekadę. Pierwszy sezon powstaje od lipca, a ekipy filmowe widać już w różnych zakątkach Wielkiej Brytanii. HBO zapowiada magiczny start w 2027 roku.
Łukasz Muszyński bierze na tapetę film "Harry Potter i Więzień Azkabanu
", czyli najlepszą odsłonę przygód czarodzieja z blizną. Widowisko Alfonso Cuarona
trafiło do kin 21 lat temu, zarabiając na całym świecie blisko 800 milionów dolarów.