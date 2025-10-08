Revelio! Tak wygląda Dumbledore w serialowym "Harrym Potterze"

Zdjęcia do oczekiwanego serialu "Harry Potter" trwają w najlepsze. Ekipa i obsada muszą jednak nieustannie mieć się na baczności – globalna ekscytacja projektem sprawia, że reporterzy przeganiają się w próbach zrobienia z ukrycia fotografii w trakcie każdego kolejnego dnia zdjęciowego. Tym razem portal Comic Book Movie przychodzi z nowymi ujęciami, pokazującymi realizację zdjęć do początkowych scen serialu. Oprócz Harry'ego w otoczeniu rodziny Dursleyów dziennikarze podzielili się także pierwszym zdjęciem Albusa Dumbledore'a.
Nowe zdjęcia z planu serialowego "Harry'ego Pottera"
Choć o obsadzeniu Johna Lithgowa
w roli Albusa Dumbledore'a
wiedzieliśmy już od dawna, do tej pory producenci pieczołowicie ukrywali jego wygląd przed oczami fanów. Na zapotrzebowanie odpowiedzieli za to fotoreporterzy, zdolni do uchwycenia aktora w pełnym kostiumie z ukrycia. Załączamy je poniżej:
Sprawne oko adepta Magii i Czarodziejstwa w mig wychwyci, że reszta nowych fotografii zamieszczonych w serwisie X pokazuje realizację jednej z początkowych scen "Kamienia filozoficznego". Wuj Vernon, sfrustrowany przychodzącymi nieustannie listami z Hogwartu, postanawia wyjechać w niej wraz z Harrym, żoną Petunią i synem Dudleyem do odosobnionej chatki na skalnym klifie. To właśnie stamtąd młodego czarodzieja zabierze później Hagrid, tym samym umożliwiając mu podjęcie nauki w Hogwarcie. Wbrew informacjom dziennikarzy, wydaje się jednak, że na zdjęciach nie widzimy wcielającego się w głównego bohatera Dominica McLaughlina
, a raczej jego dublera. Fotografie możecie zobaczyć poniżej:
"Harry Potter": szczegóły serialu
Przypomnijmy, że premierę serialu zaplanowano na początek 2027 roku. Liczący 6 odcinków pierwszy sezon będzie oparty na książce J.K. Rowling
"Harry Potter i kamień filozoficzny".
W tytułowego bohatera wcieli się Dominic McLaughlin
. W obsadzie są m.in. Alastair Stout
(Ron Weasley
), Arabella Stanton
(Hermiona Granger
), John Lithgow
(Albus Dumbledore
), Janet McTeer
(Minerwa McGonagall
) oraz Paapa Essiedu
(Severus Snape
). Stanowisko showrunnerki piastuje Francesca Gardiner
. Za kamerą stoi Mark Mylod
.
Zwiastun filmu "Harry Potter i kamień filozoficzny"