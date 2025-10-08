Newsy Seriale Multimedia Revelio! Tak wygląda Dumbledore w serialowym "Harrym Potterze"
Seriale / Multimedia

Revelio! Tak wygląda Dumbledore w serialowym "Harrym Potterze"

autor: /
Revelio! Tak wygląda Dumbledore w serialowym &quot;Harrym Potterze&quot;
źródło: Materiały prasowe
Zdjęcia do oczekiwanego serialu "Harry Potter" trwają w najlepsze. Ekipa i obsada muszą jednak nieustannie mieć się na baczności – globalna ekscytacja projektem sprawia, że reporterzy przeganiają się w próbach zrobienia z ukrycia fotografii w trakcie każdego kolejnego dnia zdjęciowego. Tym razem portal Comic Book Movie przychodzi z nowymi ujęciami, pokazującymi realizację zdjęć do początkowych scen serialu. Oprócz Harry'ego w otoczeniu rodziny Dursleyów dziennikarze podzielili się także pierwszym zdjęciem Albusa Dumbledore'a. 

Nowe zdjęcia z planu serialowego "Harry'ego Pottera"



Choć o obsadzeniu Johna Lithgowa w roli Albusa Dumbledore'a wiedzieliśmy już od dawna, do tej pory producenci pieczołowicie ukrywali jego wygląd przed oczami fanów. Na zapotrzebowanie odpowiedzieli za to fotoreporterzy, zdolni do uchwycenia aktora w pełnym kostiumie z ukrycia. Załączamy je poniżej:



Sprawne oko adepta Magii i Czarodziejstwa w mig wychwyci, że reszta nowych fotografii zamieszczonych w serwisie X pokazuje realizację jednej z początkowych scen "Kamienia filozoficznego". Wuj Vernon, sfrustrowany przychodzącymi nieustannie listami z Hogwartu, postanawia wyjechać w niej wraz z Harrym, żoną Petunią i synem Dudleyem do odosobnionej chatki na skalnym klifie. To właśnie stamtąd młodego czarodzieja zabierze później Hagrid, tym samym umożliwiając mu podjęcie nauki w Hogwarcie. Wbrew informacjom dziennikarzy, wydaje się jednak, że na zdjęciach nie widzimy wcielającego się w głównego bohatera Dominica McLaughlina, a raczej jego dublera. Fotografie możecie zobaczyć poniżej:






"Harry Potter": szczegóły serialu



Przypomnijmy, że premierę serialu zaplanowano na początek 2027 roku. Liczący 6 odcinków pierwszy sezon będzie oparty na książce J.K. Rowling "Harry Potter i kamień filozoficzny".

W tytułowego bohatera wcieli się Dominic McLaughlin. W obsadzie są m.in. Alastair Stout (Ron Weasley), Arabella Stanton (Hermiona Granger), John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerwa McGonagall) oraz Paapa Essiedu (Severus Snape). Stanowisko showrunnerki piastuje Francesca Gardiner. Za kamerą stoi Mark Mylod.

Zwiastun filmu "Harry Potter i kamień filozoficzny"



