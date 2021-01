"Sok z żuka": Dwie kontynuacje? Michael Keaton powróci?

Daniel Ritchman jest ostatnio źródłem najciekawszych plotek. Czas pokaże, na ile prawdziwe są jego rewelacja. Jedna z nich dotyczy " Soku z żuka " i planowanego sequela.Jeśli wierzyć źródłom Ritchmana, Warner Bros. powraca do pomysłu kontynuacji. Tym razem jednak ma bardziej ambitne plany. Otóż studio chce ponoć realizacji dwóch sequeli. W obu jako Beetlejuice miałby pojawić się Michael Keaton Plotki dotyczące " Soku z żuka 2 " pojawiają się niedługo po tym, jak Keaton zgodził się wrócić do innej swojej roli sprzed lat - Batmana (zobaczymy go w " The Flash ").Przypomnijmy, że o " Soku z żuka 2 " mówi się w Hollywood od dawna. Najbliżej realizacji projekty był w 2015/2016 roku, kiedy to wydawało się, że obok Keatona w filmie pojawi się Winona Ryder , a za kamerą stanie Tim Burton . Potem jednak mimo doniesień o kolejnych scenarzystach nic wokół filmu się tak naprawdę nie działo.Oryginał z 1988 roku opowiadał o młodym małżeństwie, które zginęło, ale pozostało uwięzione w swoim domu jako duchy. Dom, niestety, został sprzedany, zaś nowi właściciele panoszą się w nim, dokonując zmian, które małżonków są mocno nie w smak. Duchy decydują się przywołać obleśnego, natrętnego i irytującego Beetlejuice'a , który pozbędzie się niechcianych mieszkańców.