"Superman" nie jest klapą finansową. Miliony zysku dla Warner Bros

Wygląda na to, że James Gunn dał Warner Bros. świetny debiut nowego uniwersum DC. Jak bowiem donosi portal Variety, "Superman" przyniósł wytwórni olbrzymi zysk.
"Superman" bardziej rentowny niż "Człowiek ze stali"
Przed premierą widowiska "Superman"
po sieci krążyły różne plotki na temat gigantycznego budżetu i wysokiej poprzeczki ustawionej w box offisie, jeśli film ma przynieść zysk. James Gunn
publicznie dementował te doniesienia i twierdził, że obraz wcale nie musi zarobić miliarda dolarów w kinach, żeby wyjść na swoje.
Narrację reżysera wsparł teraz portal Variety, który przy okazji sukcesu kasowego horroru "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
" wspomniał także o wynikach widowiska "Superman
". Otóż portal twierdzi, że film Gunna już teraz przyniósł Warner Bros. 125 milionów czystego zysku.
Variety jednak nie podaje żadnych szczegółów. Nie jest więc jasne czy ta kwota to efekt wyłącznie sprzedaży filmu w kinach i wpływów z box office'u, czy też uwzględnia wszystkie umowy marketingowe, które WB zawarło przy okazji premiery "Supermana
".
Jeśli jednak Variety nie myli się, to oznacza to, że "Superman" jest dużo bardziej rentownym widowiskiem od "Człowieka ze stali"
dekadę temu. Według wyliczeń Deadline film o Supermanie od Zacka Snydera przyniósł WB "tylko" 42,7 mln dolarów zysku
w roku premiery kinowej.
Pod względem samych wyników box-office'owych "Superman
" pozostaje 10. najbardziej kasową ekranizacją komiksów DC z globalnymi wpływami w wysokości 614 milionów dolarów
. "Człowiek ze stali
" zgarnął 668 milionów dolarów (kwota ta nie uwzględnia inflacji).
