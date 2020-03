"Szybcy i wściekli 9" nie dadzą się koronawirusowi?

3 2 1



Od czasu przesunięciakinomani spoglądają nerwowo na grafik premier i zastanawiają się, które widowisko będzie następne w kolejce.chwilowo opiera się koronawirusowi i obstaje przy oryginalnej dacie majowej. A co z, widowiskiem, które ma wejść do kin 20 maja i które jest mocno uzależnione od wpływów z takich miejsc jak np. Chiny?Zapytano o to Vina Diesela , który promuje właśnie swój nowy film(premierę zaplanowano na 27 marca)., powiedział aktor., dodał Diesel Wygląda na to, że Diesel jest nawet gotów wybrać się do Chin: Diesel skupił się oczywiście na swojej najbliższej premierze. Ale wygląda na to, że aktor zamierza walczyć o to, by równieżwjechali do kin w zaplanowanym terminie. Inna sprawa, że ostateczna decyzja w tej kwestii nie należy do niego. Czekamy na rozwój wydarzeń.